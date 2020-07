A magyar gazdaság kezd visszatérni a növekedési pályára

Kezd visszatérni a növekedési pályára a magyar gazdaság - mondta a pénzügyminiszter kedden Nyíregyházán, amikor aláírták a villamosipari és gépészeti kivitelezéssel foglalkozó Industrial Electric Bau Kft. kapacitásbővítő beruházásának csaknem 42 millió forint értékű támogatási szerződését.

2020. július 21. 17:19

Varga Mihály pénzügyminiszter beszédet mond a villamosipari és gépészeti kivitelezéssel foglalkozó Industrial Electric Bau Kft. kapacitásbővítő beruházásának csaknem 42 millió forint értékű támogatási szerződésének aláírásán Nyíregyházán 2020. július 21-én. A miniszter kifejtette, a cég beruházásához a kormány 30 millió forinttal járult hozzá a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) segítségével, ami az egyik legnagyobb magyar gazdasági programnak számít 2500 milliárd forintnyi fejlesztési forrásával. MTI/Balázs Attila

A kormány által indított gazdaságvédelmi akcióterv hozzájárult ahhoz, hogy megálljon a magyar gazdaság áprilisban és májusban tapasztalt zsugorodása, és az elmúlt hónapokban lassan kezdjen visszatérni arra a növekedési pályára, ahol korábban volt - közölte Varga Mihály.



Hozzátette: a gazdaságfejlesztés fókuszában továbbra is a mikro-, kis- és közepes vállalkozások, a foglalkoztatás bővítése és az újraiparosítás áll.



A miniszter kifejtette, a kft. beruházásához a kormány 30 millió forinttal járult hozzá a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) segítségével, ami az egyik legnagyobb magyar gazdasági programnak számít 2500 milliárd forintnyi fejlesztési forrásával.



A következő uniós fejlesztési ciklus forrásait érintően a magyar kormány álláspontja továbbra is világos, a kabinet egyrészt a források nagy részét gazdaságfejlesztésre kívánja fordítani, másrészt pedig azt szeretné, ha az európai uniós források elosztását eddig jellemző egyenlőtlenségek és igazságtalanságok nem jelennének meg, vagyis sokkal igazságosabb és főleg rugalmasabb lenne a források elosztása és felhasználása - fejtette ki.



A kis- és közepes vállalkozásokról szólva a miniszter az innováció fontosságát emelte ki, amelyben az Industrial Electric Bau Kft.-t élen járónak nevezte. Szavai szerint a cég már most is kétszáz sikeres projektet bonyolított le a technológiafejlesztés területén és további piacok megszerzésében, valamint a szakembergárda megerősítésében látja a jövőjét.



A kormány gazdaságpolitikájában nagyon fontos szerepet töltenek be a kkv-k, a kabinetnek a vállalkozások fejlesztéseinek megvalósításában kell partnernek lennie - emelte ki Varga Mihály. Fontosnak nevezte, hogy az ipar területén minél több fejlesztési terv legyen támogatható, valamint egy-egy szektor dominanciája helyett egyes ágazatok - például a gyógyszeripar, az élelmiszeripar vagy a turizmus - együttesen alakítsák ki a gazdaság profilját, ami a gazdasági növekedést hozza létre.



A pénzügyminiszter kiemelte, az uniós támogatások hatvan százalékát költi el az ország olyan konkrét gazdaságfejlesztésre, aminek köszönhetően kevesebb a munkanélküli és a magyar gazdaság növekedése az Európai Unión belül is kimagaslóan eredményes. Úgy fogalmazott, a gazdasági fejlettséget tekintve ma Magyarország néhány, az unióhoz korábban csatlakozott, a "kommunizmustól megkímélt" országgal van egy szinten, mint például Portugália vagy Görögország.



Az a cél, hogy ez a fejlődés minél hamarabb visszaálljon a járvány kitörése előtti szintre - jelezte Varga Mihály, hozzátéve, ennek érdekében indította el a kormány a 9 ezermilliárd forint összegű, az ország gazdasági teljesítményének húsz százalékát kitevő gazdaságfejlesztési csomagját.



Az eseményen Vinnai Győző, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, a közel harminc munkavállalót foglalkoztató társaság komoly üzleti kapcsolatot alakított ki több külföldi multicéggel, köztük például a német Daimlerrel vagy cseh Skodával, így példa lehet a többi nyíregyházi vállalkozás számára.



Labanics István ügyvezető igazgató a beruházást ismertetve elmondta, az épületgépészethez kapcsolódó vezérléstechnikai feladatokkal is foglalkozó cég a nyertes pályázat segítségével gépeket vásárolt, valamint hamarosan megépíti új összeszerelő üzemét is.



A nyilvános cégadatok szerint a kft. 2018-ban 687 millió, 2019-ben pedig 829 millió forint nettó árbevétel realizált, adózott eredménye a két évvel ezelőtti 59 millióról tavaly 123 millió forintra emelkedett.

