A keresztény Európát most is Közép-Európának kell megvédenie

Évszázadok óta fáj a törököknek a nándorfehérvári vereségük

Hasonló a helyzet most is, mint a nándorfehérvári diadal idején; a keresztény Európát most is a közép-európai nemzeteknek kell megvédeniük – nyilatkozta a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára szerdán a közmédiának.

2020. július 22. 17:43