Megállítottuk a liberális nemzetközi brigádok támadását

Utoljára frissítve: 2020. július 24. 09:39

2020. július 24. 08:57

Az EU-csúcs eredményét úgy lehet értékelni, hogy a magyar és a lengyel erők Brüsszelnél megállították a liberális brigádok nemzetközi támadását - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában.

A kormányfő kiemelte: Magyarország és Lengyelország visszaverte azt a kísérletet, hogy az őket megillető pénzekről mások döntsenek. Voltak, akik azt akarták elérni, hogy ugyan megkapjuk a nekünk járó összegeket, de a felhasználást politikai feltételekhez kötnék - mondta.

Évtizedekig kell harcolni a migránspárti nyomásgyakorlók ellen



Úgy vélte, tipikusan olyan országokról van szó, amelyek bevándorláspártiak, és "gyűlölnek bennünket", mert nem engedjük, hogy az ő migrációs politikájuk érvényesüljön, és mert Magyarország megállítja a migránsokat. Soros György áll a hátuk mögött - tette hozzá.



Azt akarták, hogy legyen olyan pénzügyi eszköz, amellyel zsarolni lehet Magyarországot és Lengyelországot - közölte Orbán Viktor.



Kifejtette: nem háborút nyertek, hanem egy fontos csatát. Európában ugyanis két egymással versengő nézet van a jövőről, az egyik túl van a kereszténységen és a nemzeti kultúrák korszakán, sok idegen kultúrájú embert engedne be, hogy összekeveredjenek az itt élőkkel, és ebből egy sajátos kultúra adódjon - mondta Orbán Viktor.



Mi viszont ezt nem akarjuk, mi szeretjük, ha biztonság, rend van, ha nincs terrorizmus, nem akarjuk, hogy nekünk kelljen alkalmazkodni az ide érkezettekhez, "mi nem akarunk arra az ösvényre lépni". Azonban a másik nézet hívei nem engedik, hogy erről mi döntsünk, azt mondják, Európának mindenhol egyformának kell lennie - fűzte hozzá.



A kormányfő hangsúlyozta: ez a vita nem dőlt el, és fel kell készülni, hogy még egy évtizeden keresztül vívni kell ezeket a csatákat.



Ezért csak olyan nemzeti kormány és miniszterelnök állhat az ország élén, aki érti ezt az összefüggést és képes kiállni Magyarország mellett - vélekedett.



Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az EU-csúcs fontos pillanat volt Magyarország és a másik 26 tagállam történetében, mert olyasmivel próbálkoztak, amivel korábban még nem.



Mivel baj van több uniós országban, nemcsak a hétéves költségvetést állították össze, hanem egy gazdasági talpra állító csomagot is létre kellett hozni - mutatott rá.



Emlékeztetett: van olyan tagállam, amelynek az államadóssága a GDP 150-160 százalékára fog nőni.



2010-ben Magyarországon 83-85 százalék volt ez az arány, és az is lehangoló volt - idézte fel.



Megjegyezte: nagyon sok különböző érdek volt a csúcson, ezért nagyon nehéz volt megtalálni azt a pontot, amelyről mindenki azt érezte, hogy jó.



A miniszterelnök közölte: az öt tárgyalási nap alatt szereztek Magyarországnak 3 milliárd eurót.

Védeni kell a magyar cégeket az előnytelen verseny ellen



Amikor megérkeztek, volt egy megállapodási javaslat arról, hogy melyik ország mennyit fizet be és mennyit kaphat az uniótól, de ez igazságtalan volt az ország szempontjából, korrigálni kellett, és ez sikerült is - mondta Orbán Viktor.



Arról is beszélt, hogy Magyarország része a nemzetközi munkamegosztásnak, a nagy európai piacnak.



De van egy kommunizmusból hozott nagy lemaradásunk, örökölt történelmi hátrányunk, és ha kinyitjuk a határainkat, miközben nincs védővám, a szerencsésebb múltú országok cégei idejönnek, és nehéz versenyt támasztanak a magyar vállalkozásokkal szemben - közölte.



Azt mondta: van egy összeg, amit ők kivisznek az országból, ezért az a cél, hogy "legalább annyi pénzt keressünk rajtuk, mint amennyi pénzt ők keresnek rajtunk".



Ha kivisznek egy nagy összeget, meg kell oldani, hogy ugyanennyi pénz jöjjön be, például uniós támogatások formájában. Az egyensúly eléréséért kell küzdeni, és ettől nem vagyunk messze - jelentette ki.



Orbán Viktor a koronavírus-járványt illetően kifejtette: az elmúlt napokban azt látni, hogy a halálesetek tekintetében kezd jól állni a helyzet.



A környező országokban viszont baj van, és ha nem teszünk semmit, behurcolják ide a vírust - közölte.



Úgy látja, ezért arra kell figyelni, hogy a határátkelőhelyeken világos, egyértelmű szabályok legyenek, amelyeket az emberek betartanak.



A kormányfő mindenkit arra kért, hogy tájékozódjon mielőtt utazik. Azt is mondta, senkit nem beszél le a külföldi nyaralásról, de "több Balaton, kevesebb Adria", a nyaralás súlypontja maradjon Magyarországon.

Elfogadhatatlan, hogy a pedagógusok rettegjenek



Az iskolaőrség bevezetéséről közölte: vannak olyan részek az országban, ahol úgy elvadultak a dolgok, hogy nem garantálható, hogy a szülők és a gyerekek megadják a tiszteletet a pedagógusnak. Elfogadhatatlan, hogy a pedagógusok kiszolgáltatottnak érezzék magukat, rettegjenek, miközben mások javára végzik a munkájukat - jelentette ki.



Elmondta: csak oda küldik az iskolaőröket, ahol kérik az iskolák.



Az iskolaőröknek az a kötelességük, hogy fenntartsák a rendet. Meg kell üzenni a gyerekeknek és a szülőknek, hogy bár szabadság, demokrácia van, az iskolában rendnek kell lenni, és ott el kell végezni a munkát - hangsúlyozta.



A miniszterelnök a nemzeti konzultációt illetően közölte, hogy a baloldalra nem lehet számítani, ha baj van.



Az összefogás erkölcsi kötelessége a pártoknak, de a baloldal ennek nem tesz eleget és meg akarja akadályozni azt is, hogy az emberek maguk mondhassák el a véleményüket a védekezésről - közölte.



A konzultációra szükség van, mert lehet második hulláma a járványnak, és fontos, hogy az emberek elmondják, mely intézkedéseket tartanak fontosnak - mondta Orbán Viktor.



MTI