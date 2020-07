Az MSZP már Gyurcsánynál kuncsorog?

A hétvégén is folytatódtak az amerikai városokban a radikális baloldali tüntetések, amelyek egyre inkább erőszakos jelleget öltenek, annak ellenére, hogy a Demokrata Párt csúcspolitikusai, elsősorban az érintett metropoliszok polgármesterei próbálják ezt tagadni, politikai haszonszerzés és szavazatmaximalizálás céljából. A V4NA nemzetközi hírügynökség beszámolója szerint New York vezetője például Marxot idéz, Los Angeles polgármestere pedig alapvetően békés tüntetésekről beszél. Újdonságnak számít, hogy a Black Lives Matter (BLM) és az Antifa mellett felfegyverzett fekete milíciák is megjelentek az utcákon. A legdurvább megmozdulásokra ezúttal is Portlandben és Seattle-ben került sor, de intenzív tüntetések zajlottak Los Angelesben, New Yorkban, illetve Oaklandben. A zavargások kezdenek Texasra is átterjedni, de a republikánusok vezette mintaállamban alig néhány százan vonultak utcára.