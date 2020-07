Koreai beruházások gyorsítják gazdaságunk dimenzióváltását

2020. július 28. 18:50

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Csö Kju Szik, Dél-Korea budapesti nagykövete a Samyang Biopharm Magyarország Kft. beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján a minisztériumban 2020. július 28-án. A Samyang Biopharm 8,6 milliárd forintos beruházással orvosi eszközöket gyártó üzemet hoz létre Gödöllőn, ehhez a kormány 1,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad. MTI/Illyés Tibor

A koreai beruházások a legmagasabb technológiai színvonalat hozzák, komoly kutatás-fejlesztési eredményeken alapulnak és magas hozzáadott értékükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság dimenzióváltása gyorsan menjen végbe - mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten, a dél-koreai Samyang Biopharm magyarországi beruházásának bejelentésén.

A Samyang Biopharm 8,6 milliárd forintos beruházással orvosi eszközöket gyártó üzemet hoz létre Gödöllőn, amely első körben 55 munkahelyet teremt, ehhez a kormány 1,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít - jelentette be Szijjártó Péter.



A külügyminiszter szöuli tárgyalásait felidézve elmondta, a koreai vállalatok továbbra is kedvező véleménnyel vannak a magyar beruházási és gazdasági működési környezetről, a következő hónapokban több százmillió eurónyi koreai beruházás érkezik Magyarországra.



A gödöllői a Samyang-csoport orvosi eszközgyártási divíziójának első európai gyára, egyben az első koreai gyógyszeripari beruházás Magyarországon.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: a koronavírus-járvány időszakában egyértelművé vált, hogy milyen nagy jelentősége van az egészségügyi gyártási kapacitásoknak, ez a beruházás csökkenti Magyarország kitettségét a nehéz időszakokban is.



A külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy 2014 óta minden évben megdől a Magyarországra irányuló beruházások rekordja, valamint a magyar export rekordja.



A beruházási és befektetési környezetnek, a magas színvonalon teljesítő magyar munkaerőnek, a folyamatosan csökkenő adóterhelésnek, a széleskörű beruházás-ösztönzési támogatási rendszernek és a politikai stabilitásnak köszönhetően minden idők legtöbb beruházása érkezett tavaly az országba. Ugyanakkor 2019 volt az első olyan év, amikor nem a német befektetők hozták a legtöbb beruházást, a koreai vállalatok átvették a vezetést - tette hozzá.



Tavaly több mint 2,5 milliárd eurónyi beruházásról hoztak döntést koreai vállalatok, amely az összes tavalyi magyarországi beruházás 48 százaléka, és ezeknek a koreai befektetéseknek eredményeképpen létrejött munkahelyek száma meghaladta a 4500-at - ismertette a miniszter.



Szijjártó Péter megjegyezte, sok vitát generált, amikor 2010-ben a magyar kormány elkezdte a keleti nyitás politikáját.



Ma már látszik, hogy az ázsiai, távol-keleti vállalatok szerepe globálisan egyre nő, az általuk képviselt technológiai színvonal egyre magasabb, és egyre több esetben vetik meg a lábukat az európai piacon. Globálisan a beruházások 58 százalékát keleti tőkéből hajtják végre, és csak 40 százalékát nyugatiból - fejtette ki.



A külügyminiszter képmutatásnak nevezte, hogy azok a nyugat-európai országok, amelyek bírálják a keleti nyitás politikáját, a legnagyobb lendülettel vetik be magukat a keleti beruházásokért folyó versenybe.



Om Te Ung, a Samyang Biopharm Korea elnöke videoüzenetében hangsúlyozta, európai terjeszkedésükhöz területet keresve kiváló helyszínnek találták Magyarországot. Döntésükhöz hozzájárult a beruházás aktív támogatása, amit megköszönt a kormányzatnak.



Vécsey László (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője kiemelte, Gödöllő és környéke évtizedek óta fontos szerepe játszik a hazai gyógyszeripari termelésben és kutatás-fejlesztésben. Mint mondta, a Samyang a legnagyobb múltú koreai cégek közé tartozik, egyik üzletága már egy évtizede jelen van Magyarországon, az új beruházással magas technológiai színvonalat, szervezeti és munkakultúrát hoz, ezzel tovább erősödik a térség gazdasági potenciálja.

MTI