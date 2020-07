A tesztelt migránsok majdnem nyolcvan százaléka fertőzött

A vesztegzárból rendre megszökők miatt karanténhajót állítanak fel Szicília partjainál.

2020. július 29. 17:24

A máltai egészségügyi minisztérium közlése szerint a hét elején érkezett 94 migránsból 65-nek lett pozitív az új típusú koronavírusra a tesztje. A tengeri migránsok Eritreából, Szudánból és Marokkóból származnak. Eközben Olaszországban karanténból rendre megszökő észak-afrikaiak miatt az olasz belügyminiszter bejelentette, hogy karanténhajót állítanak fel Szicília partjainál az illegális migránsok számára. Egy, az interneten terjedő videón pedig az látható, hogy a tunéziai migránsok új trükköt alkalmaznak: gazdag turistának álcázzák magukat, hogy bejussanak Olaszországba – írja a V4NA hírügynökség.

A máltai egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a hétfőn érkezett 94 migránsból 85-ön végeztek koronavírustesztet, ezek közül 65 lett pozitív.

A tengeri migránsok Eritreából, Szudánból és Marokkóból származnak. A Covid–19-fertőzötteket a Hal Far elsődleges befogadóközpontjában helyezték el, amelyet a járvány csúcspontján alakítottak át 150 ember befogadására alkalmas intézménnyé, számolt be a Times of Malta online kiadása.

A V4NA hírügynökség arról is beszámolt, hogy szinte elviselhetetlen a migránshelyzet és azzal összefüggésben az egészségügyi helyzet Dél-Olaszországban is. Luciana Lamorgese belügyminiszter kedden Szicíliába látogatott, hogy felmérje az ottani menekülttáborok helyzetét. A belügyminiszter bejelentette, hogy ezer fős karanténhajót állítanak fel Szicília partjainál az illegális bevándorlók számára. Ígéretet tett Lampedusa és a szicíliai Porto Empedocle kiürítésére a migránsok máshova történő átszállításával. Lamorgese közölte: főleg a tunéziaiakkal van probléma, akik „mindent megtesznek, hogy megszökhessenek a karanténból”.

Vasárnap 184 tunéziai migráns szökött meg Caltanissetta menekülttáborából, ahol a kéthetes kötelező karantént töltötték. A szicíliai város polgármestere, Roberto Gambino hétfőn felszólította az olasz kormányt, állítsa meg a várost elárasztó migránsfolyamot. A Corriere della Sera című olasz napilap olasz titkosszolgálati források alapján tízezerre teszi az azonnali indulásra készen állók számát Tunéziában.

Matteo Salvini, a Liga vezetője érdekes videót tett közzé a közösségi médiában. A videó magukat turistáknak kiadó tunéziaiakat mutat be, akik arany pecsétgyűrűvel, okostelefonnal, márkás napszemüveggel és ruhákkal igyekeznek leplezni, hogy valójában Olaszországban letelepedni szándékozó migránsok.

„Ilyen szinten teszi nevetségessé Olaszországot és az olaszokat ez a tönkrement kormány. Viccet csináltak belőlünk a külföld szemében” – írta Salvini a Twitteren.

V4Na hírügynökség