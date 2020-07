Sorozatos sértegetés a Momentum politikusaitól

Egyre gyakoribbak a vállalhatatlan elszólások a Momentum háza táján. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke szerint többek között az iskolák és az orvosok is „becsicskultak” Orbán Viktornak, akit a balliberális párt vezetője nagy bátran gyáva kis embernek nevezett a Facebookon. Nemrég pedig Kádár Barnabás, az ellenzéki formáció egyik alapítója értekezett a nyugdíjasok szavazati jogának megvonásáról. A Momentumos politikusok különböző társadalmi rétegeket sértegető kijelentéseit elítélték az idősügyi és pedagógusszervezetek lapunknak nyilatkozó képviselői.

2020. július 30. 11:31

Folyamatosan újabb és újabb társadalmi rétegeket sértenek meg fölényeskedve a Momentum politikusai. Nemrég még Kádár Barnabás Facebook-bejegyzésétől volt hangos a sajtó, amelyben a párt egyik alapítója arról értekezett, hogy megfontolásra érdemes a nyugdíjasok szavazati jogának az elvétele. Néhány napja pedig Fekete-Győr András, a Momentum elnöke tett közzé egy nagy vihart kavaró bejegyzést, amiben Orbán Viktor miniszterelnökre célozva arról írt, hogy szinte a teljes ország – a kórházak, az iskolák, az egyetemek, az iparkamarák, az ügyészségek, a bíróságok és a közmédia vezetői – „becsicskultak egy gyáva kicsi embernek”.

Fekete-Győr Andrásék elvennék a szavazati jogot a nyugdíjasoktól, csicskának nevezik a pedagógusokat Fotó: Bach Máté

Fekete-Győr András – többek között – az oktatásban és az egészségügyben, valamint az igazságszolgáltatásban dolgozók sokaságát is lecsicskázta, pusztán azért, mert másképpen viszonyulnak Orbán Viktor politikájához, mint azt a Momentum elnöke szeretné.

Fekete-Győr András egy kampányrendezvényen. Csak a kiválasztott kevesek fogadhatóak el számára Fotó: Teknős Miklós

– Nem hiszem, hogy Fekete-Győr András kellő mértékben ismeri a pedagógusokat és az intézményvezetőket ahhoz, hogy ilyen kijelentéseket tegyen róluk. Amikor az Indexhez hasonlítja az oktatás helyzetét is, vajon tényleg azt várná el, hogy egy-egy igazgató lemondása után az egész nevelőtestület lépjen vissza, és a kollégák hagyják ott az iskolákat? Ilyet mondani nagy felelőtlenség – reagált lapunknak a momentumos politikus posztjára a Nemzeti Pedagóguskar (NPK) elnöke. Horváth Péter úgy fogalmazott:

– Nagyon méltatlan ez a kijelentés. Szomorúsággal töltenek el az ilyen nyilatkozatok, annál is inkább, mert az elmúlt hónapok során a járvány okozta nehéz helyzet éppen az orvosokat és a pedagógusokat állította a legnagyobb kihívás elé, és az érintettek nagyon komoly helytállásról tettek tanúbizonyságot. Az NPK elnöke azt is megjegyezte: Fekete-Győr Andrásnak sokkal jobban meg kellene válogatnia a szavait, különösen írásban, hiszen annak örökre nyoma marad. Megkerestük a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét is. Ők válaszukban azt írták: – Reményeink szerint Fekete-Győr András kijelentése nem a pedagógustársadalomra vonatkozott.

Lapunk korábban beszámolt arról is, hogy Kádár Barnabás, a Momentum egyik alapítója szintén a Facebookon pendítette meg az idősek választásból történő kizárását, merthogy az ő jövőjüket már kevésbé befolyásolják a politikai döntések, mint a fiatalokét.

– Fiatalság, bolondság… – mondta lapunknak Kádár Barnabás megnyilvánulása kapcsán Schmuck Andor, a Tisztelet Társasága ügyvivője, és hozzátette, a jövő nemzedékével meg kellene értetni, hogy tisztelje az édesanyját, édesapját, nagyszüleit, tanulja meg a tiszteletet, ami nemcsak a kornak, de a tapasztalatnak is szól. – Tanulniuk kell még a momentumosoknak. Ha valaki felelős politikus akar lenni, annak meg kell tanulnia úgy fogalmazni, hogy azt ne lehessen félreérteni – vélekedett Schmuck Andor.

Megkerestük a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségét (NYOSZ) is. Némethné Jankovics Györgyi elnök szerint Kádár Barnabás médiát bejárt mondatai egy meglehetősen markáns jelenséget szemléltetnek: az idősek teljes értékűségének megkérdőjelezését.

– Számos esetben találkozunk ilyen hozzáállással: hivatalban, bankban, boltban, utcán, a közlekedésben egyre többet halljuk, hogy az idős emberek alacsonyabb rendűek, mert már nem termelnek, sőt felélik a tartalékokat, miattuk kellett elszenvednünk a járványügyi veszélyhelyzet idején a korlátozásokat, végső esetben pedig ők az okai a válságoknak, felkészületlenségükből következően rossz döntéseket hoznak, aminek a levét a többiek isszák meg – mondta a NYOSZ elnöke. Szerinte ez a gondolkodás teljes mértékig elfogadhatatlan, felszeleteli a társadalmat, egymás ellen hangolja a különböző csoportokat, és összeegyeztethetetlen a demokráciával.

– Elfogadhatatlannak tartom, ha a társadalom bármely csoportjának, rétegének, korosztályának életkoron vagy bármely más szemponton alapuló megkülönböztetése, diszkriminálása révén megkérdőjelezzük a szavazati jogát – húzta alá Némethné Jankovics Györgyi.

A NYOSZ elnöke ugyanakkor hozzátette, mivel a Momentum egy éve elfogadta és aláírta az úgynevezett Nyugdíjas minimum programot, amelyben a pártok és a nyugdíjas társadalmat képviselő országos egyesületek az idősügy és a nyugdíjpolitika legfontosabb kérdéseiben egyetértésüket fogalmazták meg, nincs oka feltételezni, hogy ma hivatalosan másként gondolkodnának.

Egyre szaporodnak a momentumos elszólások Mind gyakoribbá kezdenek válni a Momentum politikusainak degradáló megnyilvánulásai, amivel a társadalom egyes, általuk lenézett, csoportjait támadják. Mécs János a vidékiekről: „Istenkém, hogy rühellem a vidékieket, pedig nem kellene szegényeket, mert liberális vagyok meg minden, szóval melegek, cigányok, hajléktalanok meg egyébként mindenki okés, na de a vidékieket nem tudom megszokni.” Donáth Anna a koronavírus hazai megjelenésekor: „Amikor az első koronavírusos esetet regisztrálták Magyarországon, vagyis kiderült, hogy iráni diákok az elsők, az első reakciónk az volt, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy ekkora szerencséje legyen Orbán Viktornak.” Szarvas Koppány Bendegúz áprilisban, a koronavírus-járvány idején: „Járványkezelés Fidesz módra. Nehéz erre szalonképesen reagálni, inkább csak úgy fogalmazok: megdolgoznak a fiúk a lámpavasért.” Kádár Barnabás annak kapcsán, hogy Andrzej Duda konzervatív elnökjelölt nyerte meg a lengyel elnökválasztást: „Ilyenkor bennem mindig felmerül, hogy miért is van minden embernek ugyanúgy egy szavazata?” Miközben lenézik a választókat, születési joguknak érzik a kormányzást az elitista balliberálisok Tanulatlan, vidéki, idős emberek képezik a Fidesz táborát, de vannak kétmillióan – így jellemezte a kormánypárt szimpatizánsait az egyik kereskedelmi csatornán Gulyás Balázs publicista. A megvető hangvétel nem egyedi az ellenzék kommunikációjában. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke és Cseh Katalin, a párt EP-képviselője (Fotó: MTI/Illyés Tibor) Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke egy közösségimédia-bejegyzésben becsicskult orvosokat, tanárokat emlegetett, de volt olyan momentumos, aki arra kérte az időseket, hogy ne menjenek el szavazni, inkább hagyják a fiatalokra ezt a döntést. Palóc André, a Századvég vezető elemzője azt mondta, hogy a balliberális oldalon lenézik a választókat. Hozzátette: úgy vélik, hogy jobb ötleteik vannak, mint azt a választók gondolják, vezetésükkel szerintük az ország jobb irányba haladna. Azt gondolják, hogy a választók hibája, hogy ezt nem értik megfelelően, az ő olvasatukban ezért nincsen akkora társadalmi támogatottságuk. Az elemző szerint nem demokratikus a felfogásuk. Nem abban gondolkodnak, hogy négy-, illetve ötévente kit és mekkora arányban támogatnak a választók, hanem hogy születési joguk az ötleteik megvalósítása. Elitista felfogásuk szerint ők jobbak, mint például a kormánypárti politikusok, ezért kellene nekik érvényesülniük. „Az ellenzéki pártok nem rendelkeznek helyi kapcsolatokkal, nem tudtak beépülni a társadalmi szövetbe, éppen ezért nincs valódi, napi szintű kapcsolatuk a választókkal” – fogalmazott az elemző. Az értékek meghatározók a kormánypártoknál, de számos ellenzéki pártnál az egyéni ambíciók, törekvések kerültek fókuszba – mondta, és hozzátette: „ez nem csak a Jobbikra igaz, de a Jobbikra mostanában különösen igaz. A Jobbik választói és politikusai között olyan ellentmondás van, amelyet nagyon nehéz feloldani.” Kifejtette, érdekes, hogy mi lesz a Jobbik jövője, hiszen a baloldalon már sok párt verseng a szavazókért.

magyarnemzet.hu - hirado.hu - Kossuth Rádió