II. Zöld úton..!

A szorgalommal nem volt baj. Zúgott, zakatolt, 96 új törvényt szentesített az esztendő első felében a Tisztelt Ház.

2020. augusztus 10. 14:00

Üléseztek hajnalok hajnaláig, és még azon is túl. Aratási időben volt ekkora buzgóság a régmúlt századokban: akkor a búza és a rozs, ezúttal pedig a törvények betakarítása, cséplőgép gyorsaságával történő feldolgozása ösztönözte a jelenlévőket. Híven a hagyományokhoz, az ellenzéki törvényjavaslatok sorra elbuktak, fölöttébb használhatónak vélt részeiket azonban a kormány, s pártjaik hasznosították.

Aligha volt olyan honatyánk, honanyánk, honfijúnk és honleányunk, aki ismerte volna valamennyit, ezer oldalnál jóval többet kellett volna elolvasni hozzá. Szerencsére segítette őket a szavazáskor - kormányzati és ellenzéki oldalon egyaránt - az „igent” vagy „nemet” rikkantó „karmester”, aki félreérthetetlenül jelezte: nem kételkedni, mérlegelni, hanem „illeszkedni” kell! Persze voltak, minden oldalon voltak, akik figyelmetlenségből, vagy más megfontolásból, „téves” gombokat nyomtak. A kíváncsiabbak meggyőződhetnek róla, ha rákattintnak a szavazások számaira. Újabb kattintás nyomán az elfogadott, „szent és sérthetetlen” törvények is megismerhetők! Zajos pillanatokkal, hangzatos vitákkal, parázs indulatokkal fűszerezve terelődtek zöld útra. Az általános vita számaira kattintva a hangzatos „beszólások”, zajok is mérlegelhetők, a szavazás adataira kattintva pedig az igennel, nemmel vagy tartózkodással voksolók is „szemtől-szembe, per nélkül” azonosíthatók.

- Kellemes találkozást!

Bartha Szabó József