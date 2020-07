Nagyvázsony a szellemi végvárrendszerben

A fiatalok számára vonzó egyedi szemléletet, történelmi ismeretet, az oktatás és nevelés új módszerét fogja nyújtani egy év múlva a Kinizsi-vár Nagyvázsonyban.

2020. július 31. 08:52

Munkagép a felújítás alatt lévő nagyvázsonyi Kinizsi-vár területén a fejlesztésének alapkőletételi ünnepsége napján, 2020. július 28-án. MTI/Vasvári Tamás

Jövő nyárra megújul a nagyvázsonyi Kinizsi-vár a Nemzeti kastélyprogramnak és a Nemzeti várprogramnak köszönhetően mintegy másfél milliárd forintból. A beruházás eredményeként nőni fog a térség gazdasági vonzereje és munkahelyteremtő képessége. Fenyvesi Zoltánnak, a térség fideszes országgyűlési képviselőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára (j), Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere (j2), Virág Zsolt, a Miniszterelnökség Nemzeti kastélyprogram és Nemzeti várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos (j3), Fenyvesi Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j4) és Glázer Tamás, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) ügyvezetője leteszi az időkapszulát a nagyvázsonyi Kinizsi-vár fejlesztésének alapkőletételi ünnepségén Nagyvázsonyban 2020. július 28-án. A vár jövő nyárra újul meg a Nemzeti kastélyprogramnak és a Nemzeti várprogramnak köszönhetően mintegy másfél milliárd forintból. MTI/Vasvári Tamás



- Képviselő úr, "fedezd föl saját kultúrád" - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Hogyan sodorja bele e folyamatba Nagyvázsonyt a vár azáltal, hogy emeletein a történelmi múltat idéző kiállítási tereket alakítanak ki?

- Történelemtanárként szinte biztosan állítom, hogy nincs Magyarországon egykori vagy jelenlegi diák, aki ne hallott vagy olvasott volna Kinizsi Pálról, aki ne ismerné a molnárlegény legendáját, a hadvezér vitézségét. Az osztálykirándulások példája okán tapasztalatból viszont azt is állítom, hogy a kövek, a várfalak, a várromok önmagukban nem váltják ki az érdeklődést sem diákból sem felnőttből. A 21. században élünk, kell valami attrakció, valami egyedi, valami plusz, ami vonzóvá teszi az épületet, ami becsalogatja a falak közé az ide látogatót. Egy középkori fényében pompázó vár lovagi tornával és középkori lakomával fűszerezve, a várnép életét interaktív módon bemutató kiállítás, bepillantási lehetőség a várkapitány bajvívásába vagy a vár úrnőjének hálószobájába már olyan plusz esemény, amely érdekel mindenkit, hiszen a látogató saját maga is része lehet a várnépnek. Ha mindez még kiegészül egyedi programmal, középkori, törökkori hangulatot idézve, már izgalmas is lehet. Így tudjuk interaktív módon megismerni múltunkat, felfedezni saját kultúránkat, példaként felnézni jeles történelmi személyiségeinkre. Reményeim szerint a fiatalok számára vonzó egyedi szemléletet, történelmi ismeretet, az oktatás és nevelés új módszerét fogja nyújtani egy év múlva a Kinizsi-vár Nagyvázsonyban.

Munkások dolgoznak a nagyvázsonyi Kinizsi-vár felújításán a fejlesztésének alapkőletételi ünnepsége napján, 2020. július 28-án. MTI/Vasvári Tamás

- A felújított vár hogyan növeli a térség gazdasági vonzerejét, miképp sokasítja a munkahelyeket?

- Térségünkben alig van olyan személy, aki ne járt a volna Kinizsi-várban, de mindenki szereti az előtte-utána játékot, a közösségi média és a reklámok is erre játékra sarkallnak bennünket. Ebből következően a felújított várat újra fel fogják fedezni azok is, akik régen jártak a falak között. De biztos vagyok benne, hogy egyedi és látványos ismeretszerzés végett az ország minden tájáról vonzani fogja a látogatókat. A Balaton-felvidékre már most is tömegek érkeznek kirándulás, túrázás, kerékpározás céljából, amikor nyáron rossz az idő és nincs lehetőség a fürdésre a Balatonban. Vidékünkön a gazdaság egyik mozgatórugója a turizmus. Nyáron egyre többen élnek és élnek meg a turizmusból. Célunk, hogy a Balaton ne csak egy évszakban nyújtson programokat, ne csak nyáron érkezzen ide a vendég, hanem mind a négy évszakban. Ez még távoli cél, de már elkezdődött valami, ami szép reményekkel kecsegtet, hiszen egyre több étterem, borászat, panzió tart nyitva télen is, rendezvényszervezők látnak fantáziát az őszi és téli balatoni programokban. Ez a fejlesztés pedig egyértelműen hozzájárul az „Egész évben Balaton” szlogenünk beteljesüléséhez, hiszen a termek fűthetőek lesznek és egész évben nyitva lesz a vár.

Fenyvesi Zoltán - nagyvazsonyma.hu



- A lovagteremben konferenciákat és múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak majd. Ebbe miképpen vonnak be hazafias - tehát nem külföldi spekulánsok pénzével kitömött - civil szervezeteket, köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítványt: www.balassi.eu , avégből, hogy új hagyományok formálódjanak a vár körül?

- A középkori életet bemutató épületegyüttes új távlatokat fog nyitni kisiskolás korban a játszóházak, a játszva tanítás, később az új típusú történelemtanítás, a múzeumpedagógia, a kulturális és hagyományőrző foglalkozások, nyári táborok, konferenciák széles választékéban. A magyar hagyományok ápolásában, kultúránk jobb megismerésében, történelmi személyiségeink tiszteletében igen nagy szerepet játszanak a helyi és magyar értékeket felmutató hagyományőrző egyesületek, civil szervezetek, mint a Balassi Kard Művészeti Alapítvány, a Kinizsi Szövetség, vagy hogy helyi értékőrző civil szervezetet, intézményt is említsek, a nagyvázsonyi Pontes Alapítvány, az Igáslóközpont, a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület. Reményeim szerint ezek és más magyar identitásunkat erősítő egyesületek, civil szervezetek jelentős szerepet vállalnak és kapnak majd gyermekeink, unokáink, fiataljaink helyes történelemszemléletének kialakításában. Ehhez viszont meg kell erősíteni a hazafias, történelmi múltunkat felvállaló egyesületeket, akár célirányosan is segíteni kell az ilyen szervezeteket a pályázati források elnyerésében.

gondola