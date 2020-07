Magyar Transzformációs Parancsnokság lép működésbe

Augusztus 1-jén kezdi meg munkáját az MH Transzformációs Parancsnokság, amely az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság jogutódja lesz. Az MH HFKP utolsó állománygyűlését tartották Budapesten.

2020. július 31. 13:43

Négy évvel ezelőtt, 2016 nyarán jött létre az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP). A szervezet komplex feladatrendszerébe tartozott a beléptetés a Magyar Honvédségbe, a kiképzés és felkészítés, valamint a tartalékos rendszer kiépítése. Ez utóbbi 2018-ban, a területvédelmi önkéntes tartalékos szolgálat rendszerében csúcsosodott ki, amelynek eredményeképpen mára két területvédelmi ezred fedi le az ország területét.

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program magában foglalja a szervezeti átalakításokat is. Ennek legmarkánsabb példája a Magyar Honvédség Parancsnokságának létrehozása volt. Immár az alsóbb szinteken is szervezeti átalakítások kezdődnek el: több katonai szervezet új struktúrában, jogutód alakításával folytatja tevékenységét. Ennek a folyamatnak részeként MH HFKP munkáját az újonnan létrejött MH Transzformációs Parancsnokság folytatja.

A csütörtöki állománygyűlésen Mihócza Zoltán altábornagy, a Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnöke úgy fogalmazott: elérkezett az idő a Magyar Honvédség új szemléletű megreformálására, fejlesztésére, modernizálására, és ez az átalakítás alapjaiban érinti az MH HFKP-t is. Az altábornagy megköszönte a szervezet munkáját, amely négyéves fennállása alatt rendkívül összetett és bonyolult feladatot hajtott végre. „Ezekhez a feladatokhoz kitartás, innovatív gondolkodásmód, szorgalom és csapategység szükséges. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mondatják velem, hogy ezen tulajdonságok önökben mind megvannak” – fogalmazott.

Az MHP törzsfőnöke az átalakítással járó új szemléletmód szükségességét külön hangsúlyozta. „A Magyar Honvédség, ezen belül a hadkiegészítés, felkészítés és kiképzés rendszere most érett meg arra, hogy változtassunk, újítsunk, ezáltal még szervezettebbek és hatékonyabbak legyünk. Ez a változás azzal jár, hogy ki kell lépnünk a komfortzónánkból. El kell hagyni a megszokott terepet, új utakra kell lépni. A változás folyamatos, a Magyar Honvédség folyamatosan fejlődik, modernizálódik, ezt pedig a szervezeti elemeknek is követni kell” – mondta Mihócza altábornagy, hozzátéve, hogy a Magyar Honvédség vezetése az újonnan létrejött szervezetben is számít az MH HFKP állományának motivált, jól felkészült feladatvégzésére.

Baráth István dandártábornok, az MH HFKP elköszönő parancsnoka beszédében szintén a Magyar Honvédség új képességeinek erősítését hangsúlyozta a szervezeti átalakítás kapcsán. Mint mondta, az MH HFKP kiválóan teljesítette feladatát, azon belül a területvédelmi tartalékos rendszer új struktúrájának kiépítését, amelynek mára jól látható eredményei vannak. „A héten elértük a 4000 fős területvédelmi tartalékosi létszámot, illetve, hogy a tartalékos rendszer pár napja átlépte a 10 000 főt” – jelentette be Baráth dandártábornok.

A parancsnok megköszönte az állomány eddigi kiváló munkáját. „Önök elődök és utódok is egy személyben. Önök az elődei, sőt megalapozói annak az új jövőnek, mely a Magyar Honvédség előtt áll. Ugyanakkor önökre várnak az új feladatok is, utódokként Önöknek kell tovább folytatniuk azt az áldozatos és felelősségteljes munkát, melyet már eddig is végeztek. Tiszteljék egymást, mint eddigi elődöket, kölcsönösen ismerjék el egymás eredményeit, hiszen azok nagy részét összefogással, közös erőfeszítéssel érték el” – mondta Baráth István dandártábornok.

A szervezet jogutódjaként az MH Transzformációs parancsnokság augusztus 1-jével kezdi meg működését.

Képek: Szabó Lajos zászlós

Révész Béla

honvedelem.hu