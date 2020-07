Erdélyi Hét Gyulán - kolozsvári darab az első

Az Erdélyi Hét programsorozatot Gyulán az idén immár harmadik alkalommal rendezik meg, és az a célja, hogy legyen egy olyan magyarországi színházi fesztivál, melynek keretében minden nap más-más erdélyi magyar színház előadásával ismerkedhet meg a közönség.

2020. július 31. 17:19

Dr. Elek Tibor gyulai színigazgató - szabadsag.ro

Az Erdélyi Hét programsorozat keretében nem csak egy kolozsvári darab, Visky András: Pornó – Feleségem története című műve jut színpadra a Gyulai Várszínházban, hanem még hét másik előadás is lesz. A színházi fesztiválról és az idei programról dr. Elek Tibor színigazgatót kérdezte a Gondola.

Kép: gyulaivarszinhaz.hu

- Színigazgató úr, miért fényes érték színházi életünkben az Erdélyi Hét?

- Nagyon kedves, ha úgy látja, hogy „fényes érték”, én nem minősíthetem így, csak reménykedhetek benne, hogy mások is fontosnak találják és értéket látnak benne. Idén immár harmadik alkalommal rendezzük meg, és az a célja, hogy legyen egy olyan magyarországi színházi fesztivál, melynek keretében minden nap más-más erdélyi magyar színház előadásával ismerkedhet meg a közönség. Az eredeti tervek szerint idén egy hét alatt tíz produkciót láthattunk volna…

- Hogyan szolgálja a magyar színházi élet megújítását az idei Erdélyi Hét programja?



- Én ismét csak remélhetem, hogy hozzájárulhat a magyar színházi élet gazdagításához, netán megújításához is a mi Erdélyi Hetünk. Köztudomású, hogy a román színjátszás nagyon erős, szerintem a romániai magyar színjátszás is, részben éppen a román hatások következtében. Ráadásul nagyon sokféle, ahány város, társulat annyiféle tulajdonképpen, mind egy-egy izgalmas, érdekes színfolt a magyar színházi palettán. Talán nem érdektelen jobban megismerkedni velük sem a magyarországi közönségnek, sem a hazai szakmának.



- Milyen változásokkal szembesülhet a közönség?



- A legutóbbi határátlépési szigorítások következtében a legtávolabbról érkező és legnagyobb létszámú társulatokat mozgató előadásokról (a sepsiszentgyörgyi Alice és a gyergyószentmiklósi Tóték) le kellett mondanunk. Szerencsére nyolc még így is megmaradt, és biztos vagyok benne, hogy méltó módon, színesen, izgalmasan és látványosan fogja reprezentálni az erdélyi magyar színjátszást a megmaradt programsorozat is.



- Hogyan szavatolják az értékőrzést a megmaradások?



- Én azt mondom, hogy nem is csak az értékőrzést, hanem az értékteremtést is szavatolja a megmaradt programsorozat, hiszen három új bemutató előadás lesz benne, olyan, amely itt látható először. A hét nyitányaként, augusztus 1-jén, szombaton a Kolozsvári Állami Magyar Színház és a Gyulai Várszínház közös bemutatójaként láthatják az érdeklődők Visky András: Pornó – Feleségem története című darabját Árkosi Árpád rendezésében, Imre Éva és Sinkó Ferenc főszereplésével. Másnap, a kiváló kolozsvári színész, Bogdán Zsolt először adja elő, a marosvásárhelyi Spektrum Színház produkciójaként, a Bartis Attila novellákból ő maga által szerkesztett és rendezett előadást, Amikor címmel. 5-én az erdélyi származású, de játékával a romániai és magyarországi színpadok után Nyugat-Európa legjelesebb színpadait is meghódító Szilágyi Enikő „Ez már feltámadás” – Trianon 100 című zenés produkciójának bemutató előadása következik, amelyet Szőcs Géza szerkesztett a Trianonra reflektáló irodalmi alkotásokból. Ennek zeneszerzője és zongoristája az a Cári Tibor, aki temesvári színész és zenésztársaival egy önálló koncertet is ad A színház zenéje címmel. Mellesleg ő a zeneszerzője a Pornó – Feleségem története című bemutatónknak és a fesztiválzáró Eltűntek című, az erdélyi szászok Romániából való eltűnését feldolgozó, Sebestyén Aba által rendezett előadásnak is. Lesz még egy mondhatni összművészeti produkció is Farkas Wellmann Éva és az Evilági együttes Parancsolatok (Tíz vers, tíz dal, tíz grafika) című koncertje az Almásy-kastély kápolnájában. S közben megnézhetik az érdeklődők a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Hattyúk tava újratöltve című rendhagyóan izgalmas produkcióját és a nagyváradi Szigligeti Színház Lila ákác című előadását is, azzal a Sebestyén Hunorral a főszerepben, akit augusztus 29-én Hamletként láthatunk majd ismét a gyulai Várszínpadon.



gondola