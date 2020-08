Kormány: őszi törvényalkotási program

Törvényjavaslat egyes klíma- és energiapolitikai tárgyú törvények jogharmonizációs és deregulációs célú módosításáról. Benyújtó:innovációért és technológiáért felelős miniszter.

Energiapolitikai szabályozási tárgykörben cél: a) a 2018. december 11-i (EU) 2018/2002 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel kapcsolatos jogharmonizációs záradék rögzítése, b) a törvény 2019. október 9-i (EU) 2019/1776 bizottsági végrehajtási rendelettel való összhangjának megteremtése c) az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer létrehozása az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv (EED) 7-7a. cikke átültetése érdekében d) a 2018. december 11-i (EU) 2018/2002 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a 2021-2030. évi energiamegtakarítási 0,8% célérték és kapcsolódó rendelkezése rögzítése; e) az energetikai szakreferens és auditor képzésére vonatkozó szabályozás pontosítása, egyértelműbbé tétele; - Klímapolitikai szabályozási tárgykörben cél: a) a Kiotói Jegyzőkönyv által bevezetett, de már kiüresedett fogalomrendszer, és nemzetközi kibocsátás-kereskedelmi rendszer és vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése, b) a szabályozási tartalom egyszerűsítése a gyorsan változó uniós jogra tekintettel, c) a végrehajtási rendeletben is megjelenő párhuzamos szabályozásra tekintettel a szabályozás nagy részének kormányrendeleti szinten történő megállapítása, a szabályozás egyszerűsítése, az uniós jogra történő merev hivatkozások rugalmas hivatkozásra cserélése, jogharmonizáció.