Index a mennyekben

2020. augusztus 1. 10:27

Nagy a sivalkodás mostanság amiatt, hogy úgymond kihunyt a sajtószabadság utolsó állócsillaga.

"Jézus is tüntet az Indexért” – olvasom egy magát keresztényként definiáló fiatal amazontól, aki a fenti megjegyzést egy olyan kép alá helyezte el, ahol együtt szelfizik napjaink egyik „sztárpapjával”. Ezek után az atya sem akart lemaradni, és írt egy kis szösszenetet „Vére rajtunk” címmel.

Ugyan én csak egyszerű, mezei hívő vagyok, de azért a két fenti hasonlatot kissé erősnek tartom… Különösen annak fényében, hogy a tüntetés oka pusztán annyi volt, hogy egy balliberális internetes portál tulajdonosa főszerkesztőt cserélt. És nem fogják kitalálni, hogy a tüntetők szerint mindezért ki a felelős. Hát természetesen a kormány és személy szerint annak vezetője!

Tényleg az az érzésem, hogy ezeknek az embereknek Mórickához hasonlóan mindig mindenről csak az jut eszükbe.

Nem tudom, hogy a jó páter és a balliberális közegben kiteljesedő keresztény hölgyemény szerint Jézus akkor is ott volt-e a tüntetésen, amikor ez a haladó, demokratikus és elfogadó többség a „Hol vagy, g..i?” szavakat skandálta a miniszterelnöki iroda felé a Várban. Vagy amikor hasonló tartalmú jeleket rajzoltak fel az utcai plakátokra. Krisztus urunk iránymutatása egyértelmű: meg kell bocsátanunk azoknak a szerencsétleneknek, akik minket gyaláznak és üldöznek.

Ám arról szó sincs, hogy be kellene állnunk a zászlajuk alá, valamint a párbeszéd és elfogadás farizeusi álarca alatt nekünk is önmagunk ellen és a krisztusi tanítás ellen kellene fordulnunk.

Nagy a sivalkodás mostanság amiatt, hogy úgymond kihunyt a sajtószabadság utolsó állócsillaga. Könnyeimet nyelve elkezdem hát sorra venni, hány ellenzéki fórum maradt ebben az elviselhetetlen diktatúrában. Lássuk csak:

168 Óra, 168ora.hu, 24.hu, 444.hu, ATV, atv.hu, amiidonk.hu, alfahir.hu, Amerikai Népszava, atlatszo.hu, azonnali.hu, balrad.ru, balramagyar.hu, Blikk, Blikk.hu, cyberpress.hu, Élet és Irodalom, ellenszel.hu, ezalenyeg.hu, frisshirekonline.hu, G7.hu, hirhugo.hu, hirstart.hu, hirklikk.hu, HVG, hvg.hu, hu.euronews.com, kettosmerce.hu, Klubrádió, Magyar Hang, magyarhang.org, Magyar Narancs, magyarnarancs.hu, merce.hu, napi.hu, Népszava, nepszava.hu, nyugat.hu, nyugatifeny.hu, olkt.hu, Pesti Hírlap, pestihirlap.hu, propeller.hu, Rtl Klub, rtlhirek.hu, sztarklikk.hu, valasz.hu, zsurpubi.hu,

Eddig 48 darab. Tovább nem folytatom – azt hiszem, ízelítőnek ennyi is elég. A Facebook letiltási gyakorlatára és saját bíróságára, mely a jobboldali véleményeket folyamatosan cenzúrázza (melynek magyar tagja Sajó András, a Soros egyetem alapító dékánja), most külön nem is térnék ki…

Ha egy pap valamely konkrét balliberális portálban a sokszínűség letéteményesét látja, akkor nézzük csak meg, mit is jelent ez a mindennapokban, vagyis az írásokban.

Mondjuk a minden normális ember által elismert és tisztelt (azóta szentté avatott) II. János Pál pápa halálakor: „A pápa nem mond le, nem vonul vissza, nyüzsög körülötte a másod- és harmadvonal, kiteszik az ablakba, mint egy páfrányt, aztán találgatja a világ, hogy playbackről nyögte-e ki azt a pár mondatot, és mozgatták-e hátulról pneumatikával. (…) Úgy halni meg, mint egy kísérleti állat, a mikroszkópok alatt. (…)

Függetlenül attól, hogy mi van a Bibliában, a világ és az egyház történelme bebizonyította, hogy abból szinte bármit meg lehet magyarázni, akármit hordott is össze az Úr gyerekkorában.„ (Index-2005.04.22.-II. János Pál pápáról)

Egy 2006-os karácsonyi írást is sikerült ezzel a gondolattal befejezni: „Magyarán ráhúzták a szent szüzet a szent falloszra.” (Index, 2006. december 27.)

A tüntető lelkipásztor írásában megemlíti, hogy „a világ szegényebb lett egy színnel”. Mondhatta volna így is: színfolttal. A folt tekintetében ezen esetben legalább teljesen egyetértenénk. Arról azonban vitatkozhatnánk, hogy szín- vagy pedig szégyenfolt….

vasarnap.hu