Karácsonyék pénzt kínálnak a klímaügyi szeánszokért

Klímaüggyel házal a Soros György-féle Open Society Foundation (Nyílt Társadalom Alapítványok) által támogatott Foundation for Development of Democratic Rights (DemNet Hungary) részvételével a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat tízezer budapestinél. A Belügyminisztérium nyilvántartása alapján véletlenszerűen kiválasztott lakosoknak küldenek levelet, és az érdeklődők közül kiválasztott ötven embernek negyvenezer forintot kínálnak a részvételért.

2020. augusztus 3. 23:51

Kerpel-Fronius Gábor momentumos főpolgármester-helyettes az eseményt reklámozó videóban azt hangoztatta, hogy az úgynevezett közösségi gyűlésen részt vevők – akik szerinte leképezik a főváros lakosságát életkor, nem és foglalkozás tekintetében – két hétvégét töltenek együtt, miközben szakértői előadásokat hallgatnak és vitatnak meg. Hozzátette: a budapesti klímastratégiáért felelős munkacsoport figyelembe veszi a megszületett javaslatokat.

Hűsítőpontok

A baloldali városvezetés múlt októberi hivatalba lépésétől kezdve a zöldpolitikát és a klímaügyet előtérbe helyező kommunikációval igyekszik növelni a népszerűségét – például egyik első lépésük volt kihirdetni az úgynevezett klímavészhelyzetet –, kevés értékelhető gyakorlati intézkedés történt ebben a kérdéskörben.

Sőt, a pandémia alatt, amikor a főpolgármester egy személyben dönthetett a közgyűlés helyett, azt találta fontosnak, hogy a Zrínyi úton lévő 85 fa kivágására adjon engedélyt, holott korábban elődjét, Tarlós Istvánt már a hasonló intézkedési tervekről szóló sajtóhírek, sőt szóbeszéd alapján is élesen bírálta.

Bár a baloldali többségű Fővárosi Közgyűlés a múlt év végén megszavazta a Budapestről még Tarlós István városvezetése alatt készített 2018-as környezetvédelmi jelentést, a testület azonban egyetlen pontját sem tárgyalta meg az átfogó dokumentumnak, noha számos olyan zöldkérdéssel is foglalkozik, amely az új főpolgármester kampányában is központi szerepet kapott. A jelentés több hasznos észrevételt és ajánlást is tett, amelyek megvitatása tartalommal tölthette volna fel a Karácsonyék által a múlt novemberben kihirdetett klímavészhelyzetet is. Zöldpolitikai szempontból nem túl jelentős az a két, egyenként néhány négyzetméteres „hűsítőpont” sem, amelyet egy buszmegállóban és egy parkban helyeztek el Karácsonyék.

„Tök jó”

A klímaügyi gyűlésen a résztvevők szakértői előadásokat hallgatnak meg, majd javaslatokat dolgoznak ki egy adott cél eléréséhez. A rendezvény egyik szakértője Bart István, a Klímastratégia 2050 Intézet ügyvezető igazgatója lesz, aki tavaly februárban a gyermekvállalást szorosan összekötötte a klímaváltozással. Mint mondta, olyan társadalomban élünk, amelyikben csökken a népesség, ám ez őt cseppet sem aggasztja.

„Én nem tartom indokoltnak azt, hogy óriási nagy energiával próbáljuk meg ezt a folyamatot megfordítani. Tehát nyilvánvalóan a Földnek előbb-utóbb az lesz a jó, hogyha megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan tudjuk fokozatosan csökkenteni a népességünket. És ebben mi itt Magyarországon élen tudunk járni” – közölte, hozzátéve, hogy ez szerinte „egy tök jó folyamat”.

Véletlenül

A rendezvény résztvevőit a Belügyminisztérium által vezetett lakcímnyilvántartásból véletlenszerűen választják ki, és tízezer budapesti lakos kap majd levelet a fővárosi önkormányzattól.

Ezt követően minden címzett jelezheti részvételi szándékát az erre létrehozott internetes felületen. Miután a jelentkezés lezárult, a jelentkezők közül véletlenszerűen kiválasztanak ötven embert, akik részt vesznek majd a közösségi gyűlésen.

magyarnemzet.hu