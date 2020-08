Simicskó: a haza védelme nemzeti ügy

A haza védelme nemzeti ügy, "mindannyiunk közös ügye, bármilyen korosztályhoz tartozzunk, bármilyen pártállásúak is legyünk" - hangoztatta a KDNP parlamenti frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke kedden a Székesfehérvárhoz tartozó börgöndi repülőtéren rendezett honvédelmi sporttáborban.

2020. augusztus 4. 16:43

Simicskó István kedden a Székesfehérvárhoz tartozó börgöndi repülőtéren, a repülőtáborban tartózkodó húsz kadét előtt tartott beszédében Kossuth Lajost idézve hangsúlyozta: a haza védelme mindennapos szolgálat, minden nap tenni kell azért, hogy a hazát, a szülőföldet megvédjék mindenféle bajtól, veszélytől.

Emlékeztetett arra, hogy honvédelmi miniszterként ő indította el a kadétképzést, amelynek célja, hogy a fiatalok megfelelő képességet, tudást kapjanak, amivel képesek megfelelni a jelenkori és a jövőbeni kihívásoknak. Óriási dolognak nevezte, hogy polgári gimnáziumok a haza védelme ügyében egy-egy osztályt indítanak, és az ott tanulókat különleges adottságokkal vértezik föl.



Simicskó István a Honvédelmi Sportszövetség és az Albatrosz Repülő Egyesület által szervezett táborral kapcsolatban megemlítette: a kadétok az egy hét alatt a különböző próbatételeken keresztül még jobban megismerik önmagukat, saját képességeiket.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő felbecsülhetetlen értéknek nevezte, ha az ember olyan munkát talál, amit szeret; ez a honvédelem esetében fokozottan igaz. Itt kizárólag akkor működhet ez jól, a művelője akkor lehet sikeres, ha három jellemző birtokában van: tudás, akaraterő, hazaszeret.



Jelezte: a kormány célja, hogy azok, akik a katonai pályát választják, a kor színvonalának megfelelő és ütőképes hadsereg tagjai lehessenek az ország védelmében.



Hangsúlyozta, a honvédelem szavatolja Magyarország függetlenségét és biztonságát, továbbá a hazai haderő Európa biztonságának megőrzésében is kulcsszerepet játszik.



A kormányszóvivő fontosnak nevezte a honvédkadét-programot, amely a megfelelő tárgyi tudás mellett a gyakorlati ismeretek elsajátítására is nagy hangsúlyt fektet.



Hozzátette: az utánpótlás-nevelés szempontjából hiánypótló nyári táborban a résztvevők napokon keresztül hódolhatnak szenvedélyüknek, elsajátíthatják a repülés tudományát, elméleti és gyakorlati szinten egyaránt.



Mészáros Attila (Fidesz) alpolgármester arról beszélt, hogy a városnak komoly repülős hagyományai vannak, nem mellékesen pedig Székesfehérvár "a Magyar Honvédség fővárosa". Köszönetet mondott minden érintettnek a tábor megszervezéséért, és reményét fejezte ki, hogy néhány éven belül már egy jobb, komfortosabb repülőtéren kamatoztathatják a fiatalok a most megszerzett tudást.

MTI