Fiataloknak kínál élményeket hazánkban a várjárás

A nagyvázsonyi vár felújításának eredményeként nőni fog a térség gazdasági vonzereje és munkahelyteremtő képessége - hangsúlyozta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.

2020. augusztus 5. 12:56

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára beszédet mond a nagyvázsonyi Kinizsi-vár fejlesztésének alapkőletételi ünnepségén Nagyvázsonyban. A vár jövő nyárra újul meg a Nemzeti kastélyprogramnak és a Nemzeti várprogramnak köszönhetően mintegy másfél milliárd forintból. MTI/Vasvári Tamás

Jövő nyárra megújul a nagyvázsonyi Kinizsi-vár a Nemzeti kastélyprogramnak és a Nemzeti várprogramnak köszönhetően mintegy másfél milliárd forintból. A beruházás eredményeként nőni fog a térség gazdasági vonzereje és munkahelyteremtő képessége - hangsúlyozta a fejlesztés alapkőletételi ünnepségén György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Őt kérdezte a Gondola.

- Államtitkár úr, négy esztendeje indították útjára a programot, melynek eredményeként országszerte 19 kastély és 15 vár újul meg. A beruházásnak köszönhetően a Kinizsi-várhoz hasonlóan a megújuló várak és kastélyok történelmi helyszínként látogatóközpontokká válnak, melyek akár egész napos programot nyújtanak az érdeklődőknek. Ezt a lehetőséget hogyan csatornázzák be az európai Balassi-folyamatba, melynek jelmondata: Fedezd föl saját kultúrád?

– Kastélyaink és váraink sokkal többet jelentenek számunkra, mint szép, régi épületek; nemzeti örökségünk, kultúránk és történelmünk kézzel fogható emlékei ezek, falaik részesei, tanúi voltak hazánk dicsőséges és vészterhes korszakainak egyaránt. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében összesen 34 kastélyunkat és várunkat újítjuk meg szerte az országban, így megannyi nemzeti hősünket, jelentős történelmi eseményeinket, kultúránkat tudjuk kicsik és nagyok számára bemutatni, átélhetővé tenni, oly módon, hogy az élményt jelentsen az egész családnak. Nagyvázsonyban is a várban megvalósuló kiállítás segítségével a korabeli hadi, gazdasági és társadalmi élet bemutatása mellett Mátyás király legendás hadvezére, Kinizsi Pál és felesége emléke is megelevenedik majd, hiszen korszerű technikával, átélhető, élmény-központú módon mutatja majd be életüket. Mindezzel célunk, hogy gyermekeink megismerjék történelmünket, nemzeti hőseinket, felnézzenek rájuk, és később büszke magyarként meséljenek róluk az ő gyerekeiknek, unokáiknak.

- Nagyvázsonyban a kitűnő és híres vár révén hogyan fog nőni a térség gazdasági vonzereje és munkahelyteremtő képessége?

- Nagyvázsony és a Balaton-felvidék turisztikai szempontból eleve jó adottságokkal rendelkezik. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram révén megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően tovább erősítjük a Kiemelt Turisztikai Fejlesztési Térség vonzerőit, így bízunk benne, hogy még többen keresik majd fel a települést és környékét is. A fejlesztések eredményeként régi váraink és kastélyaink visszanyerhetik gazdasági és kulturális központi szerepüket, amit hajdanán is betöltöttek az érintett települések és környezetük életében. Hiszen amellett, hogy magában a várban, kastélyban működő múzeum, kávéház vagy ajándékbolt révén tudunk munkahelyeket létrehozni, a turisták számának növekedése lehetőséget teremt a környéken működő szálláshelyeknek, vendéglátóhelyeknek, a helyi termelőknek, iparosoknak és egyéb szolgáltató vállalkozásoknak, hogy fejlődhessenek, és ezáltal több embernek adjanak munkát. Ráadásul a mostani beruházás eredményeként a vár fűtést is kap, így nemcsak a nyári hónapokban, hanem minden évszakban látogatható lesz, vagyis kiszámíthatóbb, folyamatos megélhetést biztosít turizmusban dolgozó helyiek számára. Ha munka van, minden van.

- Az erődítmény negyedik szintjén a várőrség szobája tekinthető meg, a legfelső szinten pedig a 16. századi Nagyvázsonyt mutatják majd be. Az élményszerű történelmi ismeretszerzés gyakorlásába hogyan vonják be a valódi - tehát nem külföldi spekulánsok által pénzelt - civil szervezeteket, köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítványt a jövőben?

– Minden helyszínen az új tárlat a legkorszerűbb technológiával valósul meg, így olyan színvonalas kiállításokat tudunk létrehozni, ami néhány éve még csak a legnagyobb fővárosi múzeumokban volt elképzelhető. Természetesen nemcsak a küllemüket, hanem tartalmukat tekintve is színvonalas tárlatokat rendezünk be a várakban, amik hosszas szakmai előkészítő munka eredményeként valósulnak meg, ebben részt vesznek a szakmai szervezetek, de a helyi civil társadalom is, hiszen továbbra is azt szeretnénk, hogy a nagyvázsonyiak a sajátjuknak érezzék a várat.

gondola