Fejleszti a kormány a KRÉTA oktatási rendszert

Tovább fejleszti a kormány a KRÉTA oktatási rendszert a digitális oktatás hatékonyabb támogatása érdekében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

2020. augusztus 7. 08:27

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a jobbikos Csányi Tamás országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére jelezte: tekintettel arra, hogy a kormány fel kíván készülni a koronavírus-járvány második hullámának lehetőségére, megkezdődött a KRÉTA integrált részét képező Digitális Kollaborációs Tér modul (DKT) fejlesztése.

Az államtitkár kifejtette: a DKT olyan komplex modul, amely segíti a tanárok és a diákok digitális online együttműködését, kommunikációját és a feladatok kiadását, szükségtelenné téve egyéb szoftverek használatát.



Kiemelt funkciója a tanórai feladatok, a házi feladatok komplex, logikailag egységes rendszerben történő megjelenítése és kezelése, emellett alkalmas csoportos (projekt-) feladatok kezelésére is. Továbbá kezeli a határidőket, a beadási időszakokat a feladatok, házi feladatok esetében, és képes online kommunikációs platformot biztosítani a diákok és tanárok között.



A modul fejlesztésének költségeit a kormány költségvetési forrásból biztosította, a fejlesztés az év végéig fejeződik be, de a DKT-modul egy része már október 1-jétől használható lesz - mondta Rétvári Bence, jelezve: a beszerzésekről a www.kozbeszerzes.hu oldalon lehet tájékozódni.



Az államtitkár a koronavírus-járvány alatti időszakot elemezve kitért arra is: a KRÉTÁN keresztül küldött üzenetek száma 200-szorosára nőtt átlagosan, a házi feladatok rögzítésének átlagos száma 35-szörösére, az elektronikusan intézett ügyeké háromszorosára emelkedett, míg az értékelések száma megfelel a korábbi évek átlagának, azaz annak, amikor megszokott módon működtek az iskolák. A naplózások száma szintén megfelel a korábbi évek átlagának, a gondviselők belépési száma duplájára nőtt, ahogy a diákoké is.



Március 15. és június 15. között az értékelések száma meghaladta a 46 milliót, a kiküldött üzenetek száma a 13 millió 700 ezret, a rögzített házi feladatok száma 11 millió 367 ezer volt.



Rétvári Bence közölte: a KRÉTA rendszer bővítése és "átparaméterezése" a koronavírus-járvány első hulláma során használt funkcióknál nem igényelt többletforrást.



A KRÉTA jelentős segítséget adott a digitális oktatáshoz a tanároknak, a tanulóknak és a szülőknek egyaránt. Az érintett (március-júniusi) időszakban a rendszer korábban fejlesztett és bevezetett változatát használták a felhasználók - közölte.



Kiemelte: a KRÉTA elsődlegesen tanügyigazgatási rendszer, nem a digitális oktatás támogatására alakították ki, de a rendkívüli helyzetben számos funkciója jól tudta támogatni az oktatást, valamint a tanárok és tanulók közötti kommunikációt.



MTI