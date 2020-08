Fekete-Győr hadüzenetet küldött a DK elnökének

Folytatódott tegnap az ellenzék háborúja Göd kapcsán, ezúttal a Momentum elnöke fogalmazta meg a DK pártközpontjának, mit is gondol Gyurcsány vezérszerepéről az ellenzéki térfélen.

2020. augusztus 8. 11:45

Gyurcsány Ferenc szerint a gödi vita olyan, mint a rák, mint a koronavírus. Lokalizálni helyben kell. „Óvni kell magunkat attól, hogy a politika helyi betegsége megfertőzzön mindent és mindenkit. A konfliktust helyben kell tartani. Védjük az egészséges egészet a beteg résztől” – ezt írta tegnap az ellenzék vezére szerepében tetszelgő, most épp békebírót játszó DK-elnök közösségi oldalán a gödi önkormányzatban bekövetkezett háborúskodásról. Ennek előzménye, hogy Balogh Csaba momentumos polgármester vissza akarta hívni a DK-s és LMP-s alpolgármestert, ezután pedig a két érintett párt a Jobbikkal összeállva felfüggesztette a polgármestert. A bukott miniszterelnök tegnap arra kérte a gödieket, hogy mielőbb zárják le a vitát, az egyre fájóbb háborút. „Mi meg – folytatta – ne engedjük, hogy tovább burjánozzon a helyi fertőzés.”



A gyurcsányi békebíráskodás nem járt eredménnyel. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke Balatonőszödről posztolt, s üzent a DK elnökének. Azt írta: „Az ellenzéki együttműködés egyik feltétele: nem manipulálunk hangfelvételt tisztességes emberek lejáratása céljából. Ha pedig manipuláltunk, és azt a Demokratikus Koalíció pártközpontjából tettük, mielőbb gondoljuk át szerepünket nemcsak az ellenzéki együttműködés, de a magyar politikai kultúra gyökeres megújítása szempontjából is.”



A Momentum elnöke hadüzenettel felérő kijelentését – balatoni biciklikörútját megszakítva – megtoldotta azzal a megjegyzéssel: „Őszödön is megálltam, ahol egy viharvert 2018-as Gyurcsány Ferenc választási plakát képében kísért

a múlt a két Balatonőszöd-tábla között félúton.” Fekete-Győr az évfordulós őszödi beszédre és az államtól elzabrált őszödi villára is utalhatott.



Megtörtént az is, amit korábban elképzelni sem lehetett volna: a gödi háborúban a Jobbik vette védelmébe Gyurcsányt. A párt önkormányzati képviselője, Híves Gábor ugyanis szintén a közösségi médiában arról értekezett, hogy Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere felrúgta az ellenzéki megállapodást, és becsapta a gödi embereket. A momentumos polgármester, Balogh Csaba az ATV-ben azt mondta, a DK által közzétett hangfelvételről a lényeg maradt le, az, hogy ő nem a fideszes Pintér Györgyöt szerette volna alpolgármesternek választani. Balogh hangsúlyozta: lemondani nem fog, és jogi lépésekkel akarja rávenni az LMP-s és DK-s alpolgármestereket a távozásra.

Magyar Hirlap