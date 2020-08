Jakab Péternek arra sincs energiája, hogy a Facebookon politizálgasson

Élesen bírálta a Siófokon kétnapos éhségsztrájkba kezdő Jobbik-alelnököt Varga-Damm Andrea. A független képviselőnek a párt elnökéről sincsen jó véleménye. Jakab Péter féléves működését magunk is mérlegre tettük. Az egykori szóvivő könnyűnek találtatott, az alpári parlamenti felszólalások mögött egy lagymatag politikus bújik meg.

Potocskáné Kőrösi Anitának, a Jobbik alelnökének még városvezetőként, Siófok alpolgármestereként kellett volna éhségsztrájkolnia a Balaton-parti város meteorológiai obszervatóriuma mellé tervezett – egyébként építési engedéllyel rendelkező – apartmanház ellen, hiszen az építkezés tervei három évvel ezelőttiek – jelentette ki lapunknak Varga-Damm Andrea, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője a tegnapi sajtótájékoztatóján, amelyen az M7-es autópálya kiszélesítésére szólította fel a kormányzatot. Potocskáné csütörtöki Facebook-posztjában jelentette be, hogy kétnapos éhségsztrájkba kezd az építkezés elleni tiltakozás gyanánt. Varga-Damm hangsúlyozta: amennyiben valamilyen érdeket sért egy építkezés, szakmai véleményt kell arról készíttetni, és arra hivatkozva lehet bírálni az adott beruházást.

Trollkodás

– A Jobbik nem csináltatott szakmai véleményt, tehát a jelenlegi tényállás az, hogy egy teljesen legális építkezést állíttatnának le, ez pedig a jogállamisággal ellenkezik – mutatott rá a független parlamenti képviselő, azt is hozzátéve: amíg a szakmai kérdés nem szenved csorbát, addig a konszenzusos megoldást kell szolgálni, és nem trollkodni, szélsőséges politikai megnyilatkozásokat tenni. Rendkívül fontos – folytatta –, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései pontosak legyenek, mivel emberi életek múlnak a megbízható viharjelzésen, ezért minden szereplőnek az állami feladat tökéletes elvégzését kell szolgálnia. – Ezért azt is figyelembe kell venni, hogy jelen esetben a beruházó több olyan felajánlást tett, ami a pontos mérések elvégzését segíti. Ilyen a meteorológiai műszerekre kínált húszmillió forint, a szolgalmi út biztosítása vagy a felépítendő létesítmény lépcsőzetes kialakítása, amellyel elkerülhető, hogy az a nem kívánatos szélirányba álljon – sorolta Varga-Damm Andrea, hangsúlyozva: a kialakulni látszó megegyezés szabotálása, alternatíva híján morális kérdéseket is felvet. A képviselőnő arra is rámutatott: az éhségsztrájk eszközéhez a legvégső esetekben szokás fordulni, olyan ügyekben, amikor emberéletek forognak kockán, és amikor minden jogi megoldási kísérlet megfeneklett, nem pedig egy építkezés esetében.

Élménydús éhezés

Mindezek mellett úgy tűnik, a Jobbik-alelnök maga sem veszi komolyan az „éhségsztrájkját” – amelyet mindössze két napra tervez –, hiszen a Facebook-videójában úgy fogalmazott, beszélgetőpartnereket is hív, hogy „ne teljen unalmasan” a koplalás. A sajtótájékoztatón arról is kérdeztük Varga-Dammot, meg tudja-e erősíteni azt az értesülésünket, hogy a Jobbik pártalapítványa közpénzből támogat egy ellenzéki hetilapot. – Nem tudok ilyesmiről, remélem, nem így van – válaszolta a képviselőnő. Lapunk mindenesetre közérdekű adatigénylést indított a kérdésben.

Varga-Damm Andrea (balra) az M7-es kiszélesítésére szólította fel a kormányt Fotó: Havran Zoltán

– Az én igényszintem ezek szerint magasabb, mint Z. Kárpát Dánielé – ezt pedig arra reagálva mondta Varga-Damm Andrea, hogy a Jobbik alelnöke a napokban Jakab Péter pártelnököt nevezte a szerinte legalkalmasabb ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek. Jakab több mint féléves elnökségének mérlegéből valóban nem egy ambiciózus pártvezető képe bontakozik ki. A Jobbik belső működésére rálátó forrásunk szerint az alpári stílusú parlamenti felszólalásairól ismert egykori szóvivő az év eleje óta mindössze nagyjából tíz pártrendezvényen vett részt, de a Facebook-oldala is rendkívül gyér aktivitásról tanúskodik. Feltűnően kevés a pártelnök részvételével tartott esemény, akció vagy éppen fórum. A legtöbb bejegyzés pusztán grafika, mém vagy korábbi ország­gyűlési felszólalás, ebben a hónapban ezeken kívül mást nem is posztolt Jakab. Utoljára július 31-én tett közzé új videót, ám a néhány perces autóvezetés alatt is csak az egészségügyi ellátórendszert bírálta általánosságban, valamint az új munkahelyek teremtését kevesellte. Július 28-án néhány ember előtt beszélt egy beazonosíthatatlan helyen, de feltűnő, hogy a kamera közelről vette a pártelnököt, a közönségből csak egy-két sajtómunkatárs látszik. Kilenc napot kell visszamenni a következő frissnek tűnő anyagig. A bejegyzés szerint a miskolci Avas lakótelepet járta be a pártelnök. Erről videó nem, csak néhány fotó került fel Jakab Facebook-oldalára, s ezeken egy ismeretlen férfi társaságában látható a pártelnök, amint jegyzetel, valamint egy veteményest tekint meg.

Vízió nélkül

Elnökké választása óta Jakab összesen csupán 23 olyan anyagot készített, amelyben az adott téma kapcsán meg is jelent valahol vagy legalább megszólalt. Úgy tudjuk, a pártelnökséget először azért nem akarta elvállalni, mert nincsenek politikai víziói, csupán végrehajtói szerepre tartja alkalmasnak magát. Végül Jakab azzal a feltétellel állt kötélnek, hogy semmivel sem fog többet dolgozni annál, mint korábbi tisztségei­ben. Parlamenti ülésszakokban állítólag, miután a hétfői napon letudja a néhány perces felszólalásokból álló penzumát, már csak néhány sajtónyilatkozatot tesz, illetve kedd délelőtt leforgatják a kormányellenes videókat, amiket a hét végéig csepegtetve közölnek a Facebookon. Pikáns adalék, hogy frakcióvezetővé is úgy választották meg az erősen introvertált emberként elkönyvelt Jakab Pétert, hogy egy szót sem szólt az azt megelőző üléseken.

A Jobbik felcsapott a Facebook védőszentjének

Megdöbbentő, de a magát jobboldali pártként definiáló Jobbik a Facebook érdekeit védené a magyar emberek szabadságjogai helyett. A közösségi oldal hírhedt arról, hogy letiltja és megbélyegzi a jobboldali tartalmakat, ám úgy tűnik, mindez nem érdekli a néppártosodott Jakab Péter-féle politikai alakulatot.

Amíg a kormány a szólás- és véleményszabadságot, addig a Jobbik a Facebookot védené foggal-körömmel – derül ki a párt egyik legújabb bejegyzéséből. Mint írták, a kabinet a „szabad” sajtó után a közösségi médiát is „uralma alá akarja hajtani”, ezért tiltakoznak az ellen, hogy a kormánynak befolyásola legyen a Facebook működésére.

Mint ismert Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetője szerint sérti a szólásszabadságot a Facebook-profilok önkényes felfüggesztése, így a minap azt javasolta, hogy létre kellene hozni egy magyarországi hatósági eljárást, amelynek során kötelezik a Facebookot az indokolatlan letiltások felülvizsgálatára.

A Jobbik tiltakozó petíciót indított. Véleményük szerint nem Péterfalvi Attila ötlete a Facebook-törvény, sőt, mint írták „Péterfalvi kezdeményezése valójában nem a szabad véleménynyilvánítás jogát védené, hanem arról szól, hogy a kormány által befolyásolt, legkevésbé sem független szervek mondanák meg, ki lehet fent a Facebookon és ki nem” – olvasható a petíció indoklásában, amelyet eddig alig több mint 2800 ember írta alá.

Néhány nappal ezelőtt a Jobbik Magyarországért Mozgalom a Facebook-oldalán szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy „szükség van-e arra, hogy a Fidesz korlátozza a Facebook magyarországi hozzáférését?”. Stummer János pedig kijelentette: az Index után a Facebook a kormány következő áldozata.

