Négyből semmi – A szegedi szabadstrandok múltja és jelene

„A szabadstrandok elvételére tett kísérlet merénylet a magyar nyár ellen” – olvasható az MSZP legújabb hazugságkampányában, melynek aláírásgyűjtő akciójába nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be a párt szegedi önkormányzati képviselői is. Azok, akik az elmúlt másfél évtizedben asszisztáltak ahhoz, hogy a Tisza-parti baloldali városvezetés Szeged valamennyi szabadstrandját fölszámolja.

2020. augusztus 9. 12:38

Az ezredfordulón a tápéi Sárga-üdülőtelepen, a fölsővárosi panelek tövében létesített Foka-szabadstrandon, valamint a Belvárosi-híd újszegedi hídfőjének mindkét oldalán: a Partfürdőn és a Laposon is működtek kijelölt szabadstrandok. Mára a baloldali városvezetés magatartása és sorozatos mulasztásai miatt valamennyi ingyenes tiszai fürdőzési lehetőség megszűnt Szegeden.



Ha a szegedi önkormányzat az ATIVIZIG-nél kezdeményezné szabadstrandok kijelölését, rendbe tenné a partot, és a folyó strandolásra kijelölt szakaszát megtisztítaná az esetleges hulladéktól, törmeléktől, uszadéktól, az engedélyezett folyami szakaszon bójákat helyezne ki, mobilkonténeres mosdót, wc-t létesítene és vízimentőt foglalkoztatna, s a vízminta alapján a fürdőhelyet a Kormányhivatallal engedélyeztetné, akkor minimális költségből üzemeltethetné a szabadstrandot. Persze nagyobbat is álmodhatna: pár kilométerre a megyeszékhelytől, a korábban Szegedhez tartozó Algyőn jelentős fejlesztésekből kulturált ingyenes strandolási lehetőséget kínálnak a helyieknek és az odalátogatóknak – de ezt láthatjuk a csongrádi, mindszenti, szentesi Tisza-parton is.

A felsorolt tiszai szabadstrandokon összesen több száz millió forintos fejlesztések valósultak, illetve valósulnak meg, nagyrészt pályázati forrásból. A szegedi városvezetés még csak nem is ígéri, hogy kezdeményezné a tiszai szabadstrandok újbóli kijelölését és fejlesztését – a baloldali politikusok a bárki által használható, sok milliárdos fejlesztésből megújult balatoni szabadstrandok „védelmében” gyűjtenek aláírásokat. Ahelyett, hogy esküjükhöz híven, Szegeden tennék a dolgukat.



Hazugság a baloldali városvezetés propagandamédiájának állítása, mely szerint Szegeden csak egyetlen engedélyezett szabadstrand van, a Partfürdőnél. Ennek üzemeltetésére ugyanis sem tavaly, sem idén nem kért engedélyt a szegedi önkormányzat. Mint ahogyan nem kért engedélyt sem a Sárgán, sem a Fokán, sem a Laposon, pedig megtehette volna. De számukra a politikai propaganda jelenleg is fontosabb, mint hogy a szegedieknek kulturált, ingyenes szabadidő-eltöltést biztosítsanak a Tisza-parton – mely lehetőség a helyieknek Botka László regnálását megelőzően évtizedeken át rendelkezésükre állt.



Felszólítjuk Botka Lászlót és a szegedi városvezetést, adja vissza a Tisza-partot a szegedieknek! A Szegedi Közgyűlés következő ülésén is napirendre fogjuk venni a kérdést, hogy a következő nyáron a szegediek se maradjanak ingyenes fürdőzési lehetőség nélkül a Tisza-parton.



Német Ferenc önkormányzati képviselő (Fidesz)



Haág Zalán közgyűlési frakcióvezető (KDNP)

Címkép: Haág Zalán az egykori Foka-szabadstrandon

gondola