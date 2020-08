Majdan Minszkben

A demokrácia exportja. Ezt a „sok munkát” végezte az USA évtizedeken át – borzalmas következményekkel. A „sok munka” során eltettek láb alól számos vezetőt, egyet például Észak-Afrikában, s ennek nyomán megindult a migránsáradat Európa felé.

2020. augusztus 12. 17:22

Az Egyesült Államok nagyon aggódik a fehéroroszországi fejlemények miatt, és továbbra is mindent megtesz az ottani civilek, a tüntetők védelme érdekében - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Prágában.

Védeni kell a demonstrálókat.

„Az elmúlt hetekben sokkoló mértékben megnőtt a lövöldözések, gyilkosságok és gyűlöletes erőszakos bűncselekmények száma", és kijelentette, hogy „ennek a vérfürdőnek véget kell vetni".

Ezek a szavak már nem Minszkre utaltak.

Donald Trump a Fehér Házban tartott sajtókonferenciáján William Barr igazságügyi miniszterrel közösen jelentette be, hogy szövetségi rendfenntartókat küld Chicagóba és az új-mexikói Albuquerque városába.

Az USA-ban tombol az erőszak, Pompeo Minszket félti.

Az amerikai kormányzat Operation Legend (Legend Hadművelet) néven átfogó programot indított az egyes amerikai városokban eluralkodott erőszakos bűncselekmények és általában a bűnözés ellen. A programot egy Legend Taliferro nevű négyéves kisfiúról nevezték el, akit június végén Kansas Cityben lőttek agyon.

Pompeónak egy nappal korábban is elgurult a gyógyszere.

A demokrácia megerősítését a világban nevezte az Egyesült Államok céljának az amerikai külügyminiszter Plzenben, háromnapos csehországi látogatásának első napján.

Fosztogatások, gyilkosságok, nemi erőszak.

Ezt produkálta mára Amerikában az úgynevezett „demokrácia”. Pompeót azonban erről nem értesítették. „Ma is léteznek autoriter rendszerek, például Moszkvában vagy Pekingben. Még sok munkánk van" - mondta az amerikai miniszter.

A demokrácia exportja.

Ezt a „sok munkát” végezte az USA évtizedeken át – borzalmas következményekkel. A „sok munka” során eltettek láb alól számos vezetőt, egyet például Észak-Afrikában, s ennek nyomán megindult a migránsáradat Európa felé.

„Színes forradalmak” – sok halottal.

Mi, magyarok átéltük az autoriter rendszer bukásának szörnyű következményeit. SZDSZ-terror, kiárusító privatizáció, gyurcsányi tömegbe lövetés – ez következett. Furcsa, hogy a 2006 októberi gyurcsányi tömegbe lövetés nem zavarta Pompeót.

Szabadságot vinne Minszkbe.

"Nagyon aggódunk, mert a választások nem voltak szabadok és igazságosak" - szögezte le kérdésre válaszolva Pompeo. Milyen furcsa az USA aggodalma: a 2002-es magyarországi választás napján az amerikai nagykövetség hatalmas sleppel díszelgő látogatást tett két hazai posztkommunista párt budapesti választási központjában – egyértelműen beavatkozva az ország belügyeibe.

Most választási csalásra gyanakodnak.

2002 tavaszán Magyarországon nem gyanakodtak választási csalásra, holott utóbb számos bejelentés érkezett furcsa szavazatszámlálási gyakorlatról. Nem beszélve a választás napján történt – bizonyított, sőt elismert – a mozgósításról, amely akkor a hatályos törvényekbe ütközött.

Lásd: Hercegprímás utcai központ…

Pompeo most Moszkvát és Pekinget említi „autoriter” rákfenének, gondosan hallgatva azokról az arab helyszínekről, ahol buzgó Amerika-barát figurák autoriterkednek zavartalanul.

Kezdődik az ukrán forgatókönyv.

Várjuk a színes nyaksálat, amelyről elnevezik majd a „forradalmat”. Várjuk a hamis zászlókat: azokat a fehérorosz népdalokat, amelyeket a külföldről felbérelt propagandisták zengnek majd, mutatva, hogy ők „hazafiak”.

„Elnyomják a más véleményen lévőket…”

Ez a tankönyvben leírt érv már be is vettetett – egyértelművé téve, hogy immár az unalmassá vált hibrid háborús terv alapján zajlanak az események. Kialakul egy legendás helyszín is majd…

Majdan… Minszkben is.

Kovács G. Tibor



gondola