Homályos fogalmakra épülő szankciórendszerek

A jogbiztonság már önmagában tiltja egy olyan homályos fogalom bevezetését európai uniós kötelezettségként, mint a jogállamiság - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Die Welt című német napilapnak adott, pénteken megjelent interjúban. "Általános hiányosságok" - ez a kommunizmusra emlékeztet.

2020. augusztus 14. 19:10

Varga Judit igazságügyi miniszter a Die Weltnek adott, most mgejelent interjújában hangsúlyozta: a jogállamiság nem egyértelmű, kézzelfogható norma, amelyet a mindennapi életben alkalmazni lehet, mert annak megsértését - amit szankcionálni lehetne -, nem lehet egyértelműen meghatározni.

Működőképes rendszerhez egyértelmű normákra és definíciókra van szükség - tette hozzá.



Az uniós koronavírus-segélyre vonatkozó megállapodásnak azon pontjáról szólva, amely hangsúlyozza az uniós szerződés alapvető demokratikus értékekkel foglalkozó 2. cikkét, azt mondta: azt úgy értelmezik, hogy bármilyen új "költségvetési kondicionalitást" is hoznak létre, annak meg kell felelnie a szerződés 2. cikkében foglalt értékeknek és a belőlük fakadó jogelveknek.



Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában ilyen jogelvekként jelölték meg a jogbiztonságot, az arányosságot, a visszaható hatály tilalmát és a megkülönböztetés-mentességet - közölte Varga Judit.



A létrehozandó új költségvetési mechanizmusról elmondta: a kormányfők ősszel ismét találkoznak, hogy kidolgozzák a részleteket, megfogalmazzák az egyértelmű normákat, és meghatározzák, miként szankcionálhatják azok megsértését.



Ehhez egyhangú döntés lesz szükséges. Minden bizonnyal beszélnek majd ennek kapcsán a 2. cikk szerinti alapvető értékekről, a demokráciáról, a jogállamiságról, az esélyegyenlőségről, amelyekkel minden tagállam egyetért - tette hozzá.



A miniszter szerint az EU-csúcson július 21-én elfogadott következtetésekkel végleg eldőlt, hogy ezekre a nehezen definiálható fogalmakra nem lehet szankciórendszert építeni.



Lesz egy teljesen más, objektív kritériumrendszer a pénzügyi visszaélések megelőzésére - mondta, majd úgy fogalmazott: "ennek érdekében szorosan együttműködünk a háttérben a német barátainkkal, mert a mi érdekünk is az, hogy ez sikerüljön, és hogy a német soros elnökség is sikeres legyen."



Kiemelte: mindig is azon a véleményen voltak, hogy a 7. cikk szerinti eljárások csak akkor indokoltak, ha a kérdéses állam figyelmen kívül hagyja az Európai Unió Bíróságának ítéleteit. Magyarország mindig is betartotta ezeket az ítéleteket - közölte.



Konkrét vádakat konkrét jogi rendelkezéseknek kell alátámasztaniuk - jelentette ki Varga Judit, megjegyezve, hogy már létezik egy nagyon kifinomult uniós követelmény- és kontrollrendszer, amely szabályozza a kohéziós alapok felhasználását és már lehetővé teszi a pénzeszközök megvonását.



Azt mondta: az Európai Bizottság éves jelentései szerint ez a rendszer hatékony.



Ám ha valamiért ez mégsem lenne elég, akkor ezt a rendszert természetesen tovább lehet fejleszteni - mondta Varga Judit.

A megoldás azonban nem olyan homályos fogalmak bevezetése, mint az "általános hiányosságok" az alapértékek betartásánál. Ez a kommunizmusra emlékeztet - jelentette ki a tárcavezető.



Arra a kérdésre, hogy "az EU olyan lenne, mint a Szovjetunió", azt válaszolta: akkor is azért büntették az embereket, mert nem voltak "ideológiailag kellően tudatosak", és nem azért, mert megsértettek egy törvényt.



Hangsúlyozta: "A mi rendszerváltásunk egyik legnagyobb eredménye, hogy ma Magyarországon csak jogszabálysértés esetén lehet elítélni valakit. Az, ahogy most a jogállamisági viták folynak, erősen emlékeztet a rendszerváltás előtti időkre."



Egy felvetésre válaszolva arról beszélt, előfordulhat, hogy az uniós helyreállítási csomag már az Európai Parlamentnél (EP) kudarcot vall.



"A Covid-19 válság idején is az EP a probléma, nem pedig a megoldás része volt. Ahelyett, hogy a járványt kezelték volna, az EP-képviselők az egyes országok védelmi intézkedéseit támadták, főleg természetesen minket" - mondta Varga Judit, hozzátéve, hogy az EP-ben még olyan álhírek is terjedtek, hogy az Országgyűlést felfüggesztették.



"Kevés okunk van azt hinni, hogy a parlament felnő felelősségéhez és elfogadja a kormányfők történelmi megállapodását" - jegyezte meg.



Varga Judit elmondta, Angela Merkel német kancellár a brüsszeli csúcstalálkozón megígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy elősegítse a Magyarország ellen indított 7. cikk szerinti eljárás lezárását.



"Az ő szava elegendő számunkra. Ám természetesen egyedül nem tudja magát a folyamatot lezárni" - tette hozzá a miniszter.

MTI