Drága jó DK-s deportálna

2020. augusztus 16. 00:05

Gyalázatos bejegyzésben fenyegette meg deportálással egy V. kerületi baloldali önkormányzati képviselő Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház főigazgatóját, a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának elnökét a Nemzeti Színház Facebook oldalán.

Bródy Gábor, aki az MSZP színeiben jutott be az V. kerületi közgyűlésbe, a Nemzeti Színház információja szerint azt írta a beregszászi születésű Vidnyánszky Attilának, a színház facebook-oldalára: "Nem mennél vissza - most még magadtól - Ukrajnába...?"

A bejegyzés egyrészt mindent elárul arról, hogy a Gyurcsány Ferenc vezetése alatt álló radikális baloldal mennyire gyűlöli a külhoni magyarokat, másrészt - a teljesen nyíltan - vagyonelkobzással fenyegetőző Gyurcsányon is túllicitálva azzal fenyegeti meg a nagy művészt, Vidnyánszky Attilát, hogy ha a baloldal jut hatalomra, akkor kitelepíteni, száműzni, deportálni fogják.

Bródy Gábor korábban azzal lett ismert, hogy egy szocialistákhoz közelálló blogger megírta róla: 2004 után egymilliárd forintot tüntetett el úgy, hogy különböző cégeket alapított, majd azokból a felszámolás előtt új társaságba mentette át a vagyont. Az ügyletről több szocialista vezető is tudott. Csődbüntett gyanúja miatt eljárás is folyt Bródy ellen, aki személyesen is gyűlölheti Vidnyánszky Attilát.

A Nemzeti Színház főigazgatója ugyanis kezdeményezője volt a tao-rendszer megszüntetésének, mert sokan csaltak, és úgy kerestek milliárdokat, hogy nem végeztek valódi tevékenységet. Ahogy a Pesti Srácok arról beszámolt, az egyik érintett Bródy Gábor volt, akinek cége, a Jégszínház Kft. egymilliárdos tartozást halmozott fel, kisemmizve Bródy munkatársait (ez nem a fentebb említett egymilliárd, hanem újabb eltűnt pénz). A Pesti Srácok szerint Bródy üzlettársa még az országból is elmenekült.

Vidnyánszky Attila néhány napja az Origónak adott hosszabb interjút, amelyben azt mondta, hogy Gyurcsány fenyegetőzését félelmet keltőnek és bolseviknek tartja. A baloldal egyébként azóta sem ítélte el a bukott miniszterelnök szavait.

Gyurcsány azt követően írt a Facebook-on arról, hogy hatalomra jutásuk esetén minden értelemben földönfutóvá teszik Vidnyánszky Attilát, hogy a Kossuth-díjas rendezőt nevezték ki a súlyos szakmai gondokkal küzdő Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnökének.

HírTV - Origo