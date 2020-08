Egy vén bolsi elgurult gyógyszere

2020. augusztus 17. 00:08

Márki-Zaynak elgurult a gyógyszere – így kommentálta az egyik szélsőjobbos portál a hódmezővásárhelyi politikus ama nyilatkozatát, miszerint akár kétharmados győzelmet is arathat az ellenzék 2022-ben, ha összefog.

Szélsőjobbosként aposztrofáltam a kormánypárti orgánumot, bár egy olyan országban, ahol maga a miniszterelnök sem riad vissza a rasszista, homofób, kirekesztő kijelentésektől, vajon hol helyezkedik el a szélsőjobb? Ahol a hivatalos politika és annak vezetője napokon át némaságra van ítélve a belarusz események láttán, pusztán mert az ottani diktátort – az ottanit is – barátjaként ölelte át, ott már nincs közép, ott ez a tartomány teljesen megszűnik. Lukasenka és médiabarátai konszolidáltabb körülmények között nyilván azt mondanák, hogy akik választási csalásról beszélnek, írnak, azoknak elgurult a gyógyszerük, de mivel már nincsenek, nem lehetnek konszolidált körülmények, inkább szétverik azokat, akik ilyesmiről írnak, beszélnek, gondolkodnak.

Mi még nem tartunk itt. A mi demokratikus berendezkedésünk megengedi, hogy bárki a Fidesz majdani vereségét vizionálja, nem lesz bántódása, legfeljebb őrültként kezelik. Mint most Márki-Zayt, pedig a hódmezővásárhelyi polgármester „őrült” beszédében igenis van rendszer. És ezt tavaly október óta a Fidesz is tudja; nem véletlenül próbálja meg kifosztani, ellehetetleníteni azokat a városokat, amelyeknek vezetését elvette tőle az ellenzék. Nincs gumibot, nincs fenyegetőzés, de pénzelvonás, büntetés igen, hogy a lakosság is ráébredjen: a hatalommal szemben nincs esély. Egy Európai Unióhoz tartozó országban végül is – reméljük – nem lehetséges megtenni mindazt, amit Minszkben; egy uniós országban egyelőre csak tisztelni lehet a diktátorokat, egyes fogásaikat ellesni és átvenni. De egy uniós országban is át lehet írni úgy a törvényeket, hogy azok szűkítsék az ellenzék mozgásterét, be lehet kebelezni a nyilvánosság közel kilencven százalékát, a kormány szolgálatába lehet állítani minden olyan intézményt, amelynek éppenséggel a törvényesség felügyelete lenne a dolga.

Magyarország ma itt tart; több lépésre a belarusz diktatúrától, de kilométerekre a demokráciától. Az irány pedig annak a néhány lépésnek a megtétele, nem pedig a kilométerek leküzdése.

Ezzel együtt: Márki-Zaynak nem gurult el a gyógyszere. Bármit állítson is a Fidesz, az emberek többségének elege van ebből a hatalomból. Nem akarják, hogy mindent Orbán és emberei happoljanak el, nem akarnak Kleptokráciában élni. Pedig tudják, hogy abban élnek, csak azt nem, mikor és hogyan lehet ennek véget vetni. Vége lehet-e barátságos, mondjuk így: októberi körülmények között. Kleptokráciának ugyanis olyan kormánya van, amely kreatívan reagál az eseményekre, pontosan tudja, hogy Márki-Zay nem beszél zöldségeket: ha az ellenzék képes egy az egyben felállni a Fidesszel szemben, akkor bizony Orbánék gyógyszere fog messzire gurulni.

Próbáljuk elhinni, hogy ezzel szemben nem az lesz a megoldás, hogy bezárják a gyógyszertárakat. Vagy a Márki-Zayokat.

Németh Péter: Gurul a gyógyszer

Népszava