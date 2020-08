Ópusztaszeren a nemzeti régiók megvédéséről

Az ópusztaszeri találkozón szólították meg a társadalmat, a Kárpát-medencei magyarságot a nemzeti régiók védelmében tett európai polgári kezdeményezés támogatása ügyében.

Ha a nemzeti régiókban élő európai uniós polgárok számát összeadnánk, a harmadik-negyedik legnagyobb tagállam lélekszámát kapnánk meg – hangzott el A nemzeti régiók támogatására tett európai polgári kezdeményezést támogató társadalmi esemény című rendezvényen az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Ezen a találkozón szólították meg a társadalmat, a Kárpát-medencei magyarságot a nemzeti régiók védelmében tett európai polgári kezdeményezés támogatása ügyében. Az aláírásgyűjtés azt szolgálja, hogy az Európai Parlament foglalkozzon az őshonos kisebbségek sorsával, s tegye lehetővé, hogy a térségek, elsőként a Székelyföld közvetlenül vehessen fel forrásokat kultúrája fejlesztésére az Európai Unió költségvetéséből. A gondolatokat a délvidéki, különösen is a vajdasági lakosságnak ajánlva mondták el a résztvevők. A fórum a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Egyetemének rektora, a Diczfalusy Alapítvány elnöke, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatója kezdeményezésére jött létre A tanácskozás előadóinak tett föl kérdéseket a Gondola.

Potápi Árpád János államtitkár az Ópuszteszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, mellette Prof. Dr. Bártfai György



- Milyen szimbolikus jelentősége van annak, hogy Ópusztaszeren tekintjük át a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől az Tengermellékig terjedő térség magyar ügyeit? – kérdeztük Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól.

- Fontos az, hogy itt találkoztunk, ez szimbolikus helyszín. Ha Ópusztaszerről hallunk, akkor mindig a honfoglalás jut eszünkbe. Hiszen nemzetünknek legalábbis a Kárpát-medencén belüli története innen indult, itt gyűltek össze először a magyar vezetők, a honfoglalás után itt kezdődött el az állam megszervezése – válaszolta az államtitkár. Hozzátette: - Nagyon remélem, hogy ez a kezdeményezés is össznemzeti szintre fog emelkedni. És az eddigi 1millió 250 ezer aláírás után még nagyobb számú írásos támogatást kapunk az ügyhöz.



- A szakrális erőnek van-e jelentősége abban, hogy a Szent Korona örök tartományaiban a magyarság összetartozásának érzése felvillanyozódjon?



- A szakralitásnak mindig nagy jelentősége van, de most a fizikai munkának még nagyobb jelentősége lesz: mindenki fogja meg a ceruzáját, írja alá a felhívást, talpaljon ajtótól ajtóig, gyűjtve a további aláírásokat, és online-módon is közreműködjön, végezze a szervezőmunkát – fejezte ki bátorítását Potápi Árpád János államtitkár.



- Mit tehetnek össznemzeti, sőt európai ügyért a megyék? – kérdeztük Dr. Mák Kornélt, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnökét.

Mint az önkormányzati vezető elmondta: Bács-Kiskun megyében 119 helyi önkormányzat működik, ezeknek mindnek van testvérvárosi kapcsolata – maga a megye is működtet ilyen kapcsolatokat, többek közt Hargita megyével -, így sok embert érnek el, s nyerhetnek meg a jó ügyekben. Az alföldi önkormányzatok erdélyi, délvidéki és felvidéki kapcsolatok sokaságát használhatják fel a közös ügyekben.



- Van-e jelentősége annak – vetettük fel a megyei önkormányzati alelnöknek -, hogy Bács-Kiskun térségében évszázadokon át kunok és jászok voltak a Szent Korona örök tartományának lakói?

Igen – mondta dr. Mák Kornél -, ő maga is kun ember, erős a kulturális kötődése a tájhoz, maga a megye nagyon erős magyarságmegtartásban, és minden lehetőséget megragad azért, hogy ezt az értéket kisugározza.

- Magyar ügynek hogyan lehet megnyerni európai civil szervezeteket? – vetettük fel Prof. Dr. Bártfai Györgynek, a Diczfalusy Alapítvány elnökének.

A professzor rámutatott: Európa a nemzetek sokszínűsége, és ezen belül vannak a nemzeti régiók, sok ilyen van, még akkor is, ha egyes tagállamok ezek létét nem ismerik el. Mi elsősorban a Kárpád-medencében gondolkodunk, de nem érhetünk el sikert, ha bent ragadunk a Kárpát-medencében. Itt van Dél-Tirol, Katalónia, a Baszkföld, vagy az Åland-szigetek, amely Finnországhoz tartozik, de svédek lakják. El kell érni, hogy ezek a régiók pozitív diszkriminációban részesüljenek, amikor az európai költségvetésről az Európai Parlament dönt. Politikai vetülete is van ennek, ez a politikusok dolga.

„Magam mint civil vezető azt mondom – fogalmazott a professzor –, meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy a nemzeti régiókban élők megfelelő egészségi állapotban, jó munkaképességben éljenek, megvalósíthassák önmagukat, megfelelő demográfiai erővel gondolkodhassanak a reprodukcióról. Legyenek gyerekeik, legyenek unokáik. Akik például a nagyszülők informatikai számítógépes nehézségeit segítenek megoldani…”

Kertész Péter, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpart igazgatója többek közt arra hívta föl a figyelmet, hogy 2012-ben új szerepet is kapott az 1100 éves szimbolikus helyszín, mert Orbán Viktor miniszterelnök itt avatta fel a Nemzeti Összetartozás emlékművét, az M. S. mester-díjas kárpátaljai szobrászművész, Matl Péter alkotását. Ez a tíz méter magasban elhelyezett, kitárt szárnyú bronzturul minden magyarhoz szól. A székelységhez is, ami többek közt azért is kiemelt szerepű, mert a székelyég ma is határvédő feladatokat lát el, a kulturális határainkat védi. A székelységet nem kell megtanítani az önkormányzatiság fortélyira, mert ők évszázadok óta önkormányzásban éltek. Ma a székely kultúra megőrzésével európai értéket őriznek meg.

Szakrális szerepe is van az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi emlékparknak – mondta az igazgató –, hiszen a Kárpát-hazában való közösséget, összetartozást hangsúlyozza. Nem véletlen, hogy az emlékparknak több közös kiállítása volt például a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeummal is, ebben lengyel kiválóságok is együttműködtek, sőt ugyancsak lengyel segítőkkel kárpátaljai kiállítást is tető alá hoztak.

Dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc Egyetem rektora elmondta, hogy Nagyboldogasszony napja és augusztus huszadika olyan alkalom, amelyek örök értékként ragyogtatják fel a Szent Koronát, s ha ezeket az alkalmakat érző lélekkel éljük át, akkor a világ magyarsága, de tágabb értelemben az egész világ számára fontos példákat adhatunk.

Segítsük együtt a székelyeket, a baszkokat, a katalánokat, segítsük együtt Európa őshonos nemzeti kisebbségeit! Segítsük együtt megmaradásukat! Segítsük együtt, hogy ezek a kisebbségi nemzeti régiók európai uniós kohéziós pénzekhez juthassanak közvetlenül a brüsszeli kasszából! - fogalmaz a felhívás.

