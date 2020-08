Fegyvereket kezdtek venni az amerikaiak

Az amerikaiak egyre több fegyvert vásárolnak, ez is mutatja, hogy nem érzik biztonságban magukat. A rendőrellenes hangulat miatt ma már az sem biztos, hogy a szokásos szeptember 11-i megemlékezést meg lehet tartani.

Miközben az Egyesült Államokban egyre terjed az erőszak, a többnyire baloldali vezetésű nagyvárosok tovább gyengítik a helyi rendvédelmi szerveket. Az amerikaiak egyre több fegyvert vásárolnak, ez is mutatja, hogy nem érzik biztonságban magukat. A rendőrellenes hangulat miatt ma már az sem biztos, hogy a szokásos szeptember 11-i megemlékezést meg lehet tartani. Pillanatképek a diliházból – részletek az Alapjogokért Központ válogatásából.

Portland lefegyverzi az egyetemi rendőrséget, Portland, Oregon, USA 2020, augusztus 13.

A Portlandi Állami Egyetem (Portland State University) rektora és az egyetemi rendőrség vezetője közös beszédben jelentették be, hogy lefegyverzik a felsőoktatási intézmény rendjét felügyelő egyetemi rendőséget. „Új módot kell találnunk a közösség védelmére. Olyat, amely nem gyökerezik a rendszerszintű rasszizmusban és előmozdítja a méltóságát mindenkinek, aki a városi campusunk területére lép"- mondta Stephen Percy, az egyetem rektora.

A baloldali vezetésű Portlandben hónapok óta zajlanak az erőszakos zavargások.

Két amerikai nagyvárosban is megduplázódott a gyilkosságok száma



Milwaukee és Minneapolis városában is több, mint kétszeresére nőtt a gyilkosságok száma 2019 hasonló időszakához képest. George Floyd Minneapolisban halt meg rendőri intézkedés közben. Mindkét város vezetése élen jár a rendőrség finanszírozásának megkurtításában. Milwaukee rendőrfőnökét lefokozták, aki emiatt lemondott.

Minneapolisban a rendőrség teljes felszámolása is felmerült.

Az Egyesült Államok más városaiban is meredeken emelkedett a gyilkosságok száma tavalyhoz képest: Austinban 64 százalékkal, míg Chicagóban 54 százalékkal.

Hátrányos megkülönböztetés az amerikai elit egyetemen a fehér és ázsiai származású diákokkal szemben, Yale University, Connecticut, USA, 2020. augusztus 14.



Az amerikai igazságügyi minisztérium kétéves vizsgálatot követően megállapította, hogy a Yale Egyetem a felvételi eljárás során hátrányos megkülönböztetéseben részesíti a fehér és ázsiai származású fiatalokat. A jelentés megállapítja, hogy a felvételizők elbírásánál a faji hovatartozásuk igen jelentős szerepet játszik.



A felvételi folyamat több lépcsőfokán is vizsgálják és figyelembe veszik a jelentkező etnikai hovatartozását, így annak túlzott, a fehérek és ázsiai származásúak számára hátrányos hatása van a felvételi döntésnél.

Egy demokrata képviselő utcai zavargásokra szólít fel



Ayanna Pressley szélsőbaloldali, massachusettsi képviselőnő utcai zavargásokra szólított fel, mivel szerinte Donald Trump figyelmen kívül hagyja az amerikaiak jogos követeléseit. Többek között azzal vádolja az elnököt, hogy Trump le akarja építeni az amerikai szövetségi postát.



Pressley szerint az utcai zavargások „az állampolgárok elégedetlenségének kifejezését szolgálják.



A megmozdulások a szerveződés, a mozgósítás és a politikai nyomásgyakorlás eszközei.

Portlandben dúl az erőszak



Két rendőrt korházba kellett szállítani miután 5 kilogrammos kövekkel dobálták meg őket a tüntetők. Több civil járókelő is a válogatás nélküli erőszak áldozatává esett.



Portlandben 80 napja tartanak a lázongások, a város baloldali vezetése képtelen megfékezni az erőszakot.



Korábban a város vezetése kérte és erőszakolta ki a település biztonságának megerősítésére bevezényelt szövetségi rendfenntartók kivonását. Amióta pedig távoztak, a portlandi rendőrök képtelenek kordában tartani az éjszakánként rendszeresen randalírozó és gyújtogató tömeget.

Antifa aktivisták támadtak rendőrökre



A chicagói rendőrség közzétett egy felvételt, amin az látszik, hogy „antifasiszta" aktivisták és tüntetők egy csoportja szervezett módon indít támadást a rendőrök ellen. Az események következtében 17 rendőr sérült meg, 24 embert pedig letartóztattak.

Az elmúlt hetekben a szélsőbaloldali vezetésű városban rendszeresek a lázongások, miközben a rendőrség amellett, hogy emberhiánnyal küzd szembe kell néznie a városi vezetés azon törekvésével is, hogy a Black Lives Matter és az Antifa követeléseinek engedve megnyirbálja a költségvetésüket.

Chicagóban az elmúlt hétvégén 60 embert lőttek meg, öten életüket vesztették, köztük négy gyermek.

Rengeteg az új fegyvervásárló az Egyesült Államokban



A National Shooting Sports Foundation jelentése szerint több millió amerikai döntött úgy az elmúlt hónapok során, hogy életében előszőr lőfegyvert vásárol. Idén júniusig már 2.5 millióval nőtt azok száma, akik a fegyvertartás mellett döntöttek. Az új fegyvertulajdonosok 40%-a nő. Az NSSF szerint aggodalomra adhat okot az, hogy az új tulajdonosok mennyire tudják szakszerűen használni a megvásárolt lőfegyvereket. Amerikában a fegyverbirtoklás alkotmányos jog, így csak igen enyhe alkalmassági követelmények vannak, még a fegyvertartás tekintetében legszigorúbb államokban is.

Kétséges, hogy megtartják-e idén a szeptember 11-i megemlékezést, New York, USA

A New York-i 9/11 Memorial & Museum a koronavírusjárványra hivatkozva bejelentette, hogy idén nem fogják megtartani a szokásos szeptember 11-i megemlékezést, mely során két fénytoronnyal emlékeznek a 2001-ben terrortámadásban megsemmisült World Trade Center ikertornyaira és az atrocitásban elhunyt áldozatokra, valamint a mentésben életüket vesztő rendőrökre és tűzoltókra. A döntés dühös kritikát váltott ki a New York-i rendőrség és az elhunytak családtagjai körében.



Többen kétségüket fejezték ki azzal kapcsolatban, miként tudná két fénysugár terjeszteni a vírust és azt gyanították, hogy a döntés mögött rendőrségellenes hangulatkeltés áll.



Miután több szervezet is jelezte, hogy önerőből megvalósítják a megemlékezést, a 9/11 Memorial & Museum visszakozott. Jelen állás szerint a szokásos módon tarják meg az eseményt.

Idén úgy tűnik, nem fognak megemlékezni a szeptember 11-i terrortámadásról.

