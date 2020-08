Soltész: Nekünk ez a szivárványos zászló nem kell

Szent István nyugati szövetségkötésének szimbóluma a szivárvány zászlaja az Ószövetségből és a Szűz Máriát jelképező 12 csillag, ami az Európai Unió zászlajában is szerepel, de ezeket az értékeinket most el akarják rabolni tőlünk - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton a Zala megyei Pölöskén.

2020. augusztus 22. 16:40

Soltész Miklós a 15 millió forintos kormányzati támogatással felújított katolikus plébániatemplom felszentelési ünnepségén azt mondta: nekünk ez a szivárványos zászló nem kell, "vigyék vissza" Nyugatra, nekünk azok az értékek kellenek, amelyeket több mint kétezer éve Isten az emberek lelkébe írt.

Az unió zászlaját megtartjuk, mert benne van Mária szimbóluma, de ha sokáig "űzik a lelkeket és rombolják az értékeket", nehéz lesz ezt a közösséget egyben tartani - fogalmazott.

Arra emlékeztetett, hogy Szent István két szövetséget is kötött. Egyrészt a Nyugat-Európából érkező kereszténységgel, hogy megmaradjunk a Kárpát-medencében, illetve megerősítsük a keresztény gyökereket és továbbadjuk a keresztény értékeket, másrészt szövetséget kötött Szűz Máriával, aki azóta is védi, őrzi az országot.

Ma sajnos értékeket rombolunk, "olyanok akarják megmondani nekünk, hogy mi az igazság, akik azt sem tudják, micsoda küzdelem volt ebben a térségben, ebben az országban az értékek, a kereszténység megőrzése érdekében" - hangsúlyozta Soltész Miklós.

Hozzátette, hogy Pölöskén a kommunizmus idején, éppen abban az időben voltak olyan bátrak az itt élők, hogy templomot emeljenek, amikor a legnagyobb keresztényüldözés zajlott.

A zalai település templomát 1960-ban szentelték fel. A mostani felújítást követően ünnepi szentmise keretében áldotta meg a templomot Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye érseke, akivel együtt misézett a Keszthely-Zalaszentgróti Espereskerület papsága.

Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye érseke (k) a kormányzati támogatással felújított katolikus plébániatemplomban tartott ünnepi szentmisén a Zala megyei Pölöskén 2020. augusztus 22-én. Az első sorban Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (b3) és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (b4). MTI/Varga György

A szentmisén a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar és a búcsúszentlászlói plébánia kórusa is közreműködött. A szertartáson jelen volt a pölöskei gyökereit ma is ápoló Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is.

A kormányzati támogatással felújított katolikus plébániatemplom a Zala megyei Pölöskén a felszentelési ünnepség napján (Fotó: MTI/Varga György)

MTI