A nyaralók hozzák-viszik a koronavírust

Naponta csaknem 300 ezerrel nő a koronavírussal fertőzöttek száma a világon. A szomszédos országokban is nyugtalanító a helyzet, amely elsősorban az utazásokkal hozható összefüggésbe – hangzott el az M1 Világ című adásában.

2020. augusztus 23. 09:20

A Horvátországból hazatérő osztrákokra például karantén vár hazájukban. Franciaországban az újonnan regisztrált esetek száma ezen a héten minden nap meghaladta a kétezret, ami utoljára április közepén fordult elő.

Éppen ezért lesz kötelező szeptembertől az orrot és a szájat elfedő maszk viselete a franciaországi munkahelyeken. Olaszországban is romlik a helyzet: naponta 400 körüli megbetegedést regisztráltak a héten. Németországban sem lazítanak tovább a korlátozásokon, számos tartományban pénzbüntetés jár a szabályszegőknek.

Megfigyelések szerint Európában a fertőzés elszaporodása összefüggésben áll az utazásokkal, a nyaralók magatartásával, hozzáállásával. Horvátországban például több egymást követő napon is rekordot döntött a megbetegedések száma.

A vírus leginkább a tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed a fiatalok körében, akik tovább vihetik a kórokozót akár más országokba is.

Németország két horvát megyét vörös zónává nyilvánított, és Olaszország is szigorított Horvátországgal szemben. A német turisták úgy látják, Horvátországban nem feltétlenül veszik komolyan például a maszkviselést.

Szlovénia is tart a horvátországi megugró esetszámoktól. Azoknak a szlovén állampolgároknak, akik jelenleg a szomszédos országban tartózkodnak, vasárnap éjfélig haza kell térniük.

Az Egyesült Királyság szintén hazarendeli a Horvátországban nyaraló polgárait. Aki nem ért vissza szombat hajnal 4 óráig, karanténra kötelezik.

Az M1 Világ adásában megszólaló brit turisták elmondták, hogy most csak a nyaralással tőrödnek és akkor is maradnak az országban, ha vörös zónába minősíti át a londoni kormány Horvátországot.

A szakemberek nem győzik hangsúlyozni: nem szabad enyhíteni a korlátozásokon, a vírus nem válogat akkor sem, ha nyár van, akkor sem, ha nyaralunk.

„A nyugat-balkáni helyzet június eleje óta, amióta az esetek száma növekedni kezdett, aggodalomra ad okot. A nyári időszakban ez a térség egyfajta regionális gócpont lett” – hangsúlyozta Dr. Catherine Smallwood, a WHO sürgősségi tiszti főorvosa.

„Ahogy már annyiszor elmondtuk, ha a lehetőségek és feltételek adottak a vírus terjedésére, akkor az be is következni” – fűzte hozzá.

Hazánkban a legnagyobb veszélyt továbbra is a vírus behurcolása jelenti.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában azt mondta, a legfontosabb, hogy szeptemberben a hagyományos módon kezdődjön el a tanítás, ezért a határokon ismét szigorításokra van szükség.

Magyarországon már jóval több, mint másfél millióan nyilvánították ki a véleményüket a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről a nemzeti konzultációban.

Úgy látszik ez az egyik legnépszerűbb konzultáció, nem véletlen, hogy a nagy érdeklődés miatt meg is kellett hosszabbítani a visszaküldés határidejét egészen augusztus végéig – hangzott el az adásban.

A kormány a választókat egyrészt arról kérdezi, hogy egyetértenek-e a védekezés eddigi intézkedéseivel vagy szerintük érdemes változtatni. De kíváncsi a kabinet arra is, mit gondolnak a magyarok a 2. számú Soros-tervről, vagyis az Európai Uniót, így hazánkat is az idők végéig adósrabszolgaságba kényszerítő örökjáradék kötvényekről is.

