Zavargások robbantak ki Párizsban a lisszaboni BL-döntő lefújása után. Az elkeseredett szurkolók autókat gyújtottak fel és rohamrendőrökkel csaptak össze. Mindeközben Marseille-ben tűzijátékokkal ünnepelték a PSG vereségét a Bayern München ellen a vasárnap esti fináléban.

2020. augusztus 24. 10:51

Az AFP-nek nyilatkozó drukkerek egyetértettek abban, hogy a mérkőzés egyes szakaszaiban jól játszottak, komoly gólszerzési lehetőségeik voltak és annak fizették meg az árát, hogy ezekkel nem tudtak élni. Mintegy ötezer néző követte a mérkőzést a Parc des Prince-ben, miközben a stadionon kívül végig a találkozó során összetűzések voltak, a rendfenntartók könnygázt is bevetettek a petárdázó és tűzijátékozó szurkolók megfékezésére.

A feszültség ennek ellenére tovább nőtt, a találkozó után a Champs-Elysées-n is folytatódott a rendbontás, ahol autókat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be és üzletekben garázdálkodtak vandálok, az összetűzések még éjjel egy órakor is tartottak. A stadion környékén a csalódott drukkerek egy csoportja annak a kerítésnek esett neki, amellyel körülvették a Saint-Cloud kapunál lévő, felújítás alatt álló szökőkutat. Gérald Darmanin belügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az erőszakos cselekményeket.

Éjszakai jelentés szerint 22 személyt állított elő a rendőrség. Marseille-ben viszont örömmel fogadták az ősi rivális vereségét. A dél-franciaországi városban vasárnap megtiltották a szurkolóknak a PSG mez viselését, saját érdekük érdekében. Az elődöntő után ugyanis párizsi szurkolókat vertek össze. „Ünnepnap, vesztettek” – fogalmazta meg tömören sokak véleményét az egyik Olympique-szurkoló. A PSG veresége azt jelenti, hogy továbbra is a Marseille az egyetlen francia futballklub, amely az elitsorozatban nyerni tudott.

Emmanuel Macron köztársasági elnök Twitter-bejegyzésben gratulált a Bayern Münchennek a legrangosabb európai kupa hatodszori megnyeréséhez, a PSG-nek pedig a kivételes meneteléshez. „A győzelem napja eljön majd a francia futball számára” – tette hozzá.

