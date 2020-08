Jövőre 3,6 milliárd forint jut a Nemzeti Tehetség Programra

– A rendkívüli körülmények felnagyítják a jót és a rosszat. Ilyenkor gyorsan kiderül, egy ember, vállalkozás, ország megállja-e a helyét – mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn Budapesten a Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért díjátadó gáláján.

Az politikus kiemelte: Ilyenkor lehet a kanyarban előzni, mert a többség a minimummal is beéri, és kizárólag a túlélésre törekszik. Az államtitkár arról is beszélt, hogy sok pedagógus ébredhetett rá arra, mennyire hiányoznak nekik a tanulók, mert már lassan fél éve nem találkozhattak a diákokkal. A díjat elnyerő tanárokról szólva Novák Katalin Hangsúlyozta: olyan rendkívüli pedagógusokról van szó, akik rendíthetetlenül végzik hivatásukat. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kiemelte: Magyarországnak nincsenek aranybányái vagy olajmezői.

Hazánk legfontosabb erőforrása maga az ember, és vannak olyan kiváló szülők és pedagógusok, valamint olyan önkormányzatok, akik nemcsak segítenek megtartani, de ki is bontakoztatják a tehetséget. Novák Katalin elmondta: Jövőre már 3,6 milliárd forintot fordítanak a Nemzeti Tehetség Programra amelyből évente 350 ezer fiatal részesülhet. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy ez nem mind állami forrás, ugyanis az állampolgárok is felajánlhatják adójuk egy százalékát a programra, és mintegy 300 ezer honfitársunk nyújtott már támogatást valamilyen formában.

A Bonis Bona díjat minden évben olyan hazai és határon túli pedagógusok és tehetségsegítő szakemberek kapják, akik sokat tettek a kiemelkedő magyar fiatalok tehetségének kibontakoztatásáért. A díjakat Kiváló tehetséggondozó, Kiváló tehetségfejlesztő, és Kiváló tehetségsegítő kategóriákban vehették át összesen ötvenen. Hét szakember pedig életműdíjat vehetett át a gálán.

MTI