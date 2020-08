Dzsudzsák kimaradt a keretből - Rossi újoncokat is hívott

A legutóbbi mérkőzéshez, a Wales elleni Eb-selejtezőhöz képest tizenegy új embert, köztük négy újoncot hívott be Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott keretébe. A szövetségi kapitány részben kényszerhelyzetről beszél. Dzsudzsák Balázsnak nincs csapata, nincs játékban, ezért a behívása fel sem merülhetett. Korhut Mihály viszont az NB II-ből is bekerült a válogatottba. A válogatott szeptember 3-án Törökországgal idegenben, majd 6-án Oroszorsz

2020. augusztus 24. 14:55

– Rengeteg szempontot kellett mérlegelni, most még inkább, mint általában. A Wales elleni Eb-selejtező óta, vagyis tíz hónapja nem volt együtt a válogatott. Sok minden történt azóta, mindenekelőtt a járvány, ami a mai napig nem oldódott meg. Ráadásul néhányan sérültek, másoknak nincs csapatuk, megint mások nincsenek optimális formában. Ami így a legnagyobb változás, hogy tizenegy új arcot kellett behívnunk a novemberi kerethez képest – indokolta a döntést Marco Rossi. A tizenegy új ember között négy újonc is szerepel: Cseri Tamás, Babati Benjámin, Schäfer András és Szőke Adrián.

– Már nem annyira fiatal, de az utolsó két évadban bizonyított az NB I-ben. Ha márciusban lett volna kerethirdetés, biztosan behívtam volna, júniusban viszont szinte biztos, hogy nem, mert a bajnokság újraindítása után a Mezőkövesd és Cseri teljesítménye is visszaesett. De most azt látom, hogy megint kezd visszatérni a járvány előtti formájához – beszélt külön Cseriről a kapitány.

A 24 éves Babati Benjámin a ZTE-ben folyamatosan jó teljesítményt nyújt, a 21 éves Schäfer András a DAC-ban kivívta a helyét a kezdőcsapatban, Szőke Adrián szereplése pedig akár sikertörténet is lehet a magyar válogatottban. A 22 éves tehetség utánpótlás szinten még a szerb válogatottban szerepelt, az U21-ben már a magyar csapatot erősítette, s immár a felnőttek között is bizonyíthat. Klubcsapatában, a hollandban Heraclesben az előző idényben négy bajnokin lépett pályára.

A keretet böngészve kiderül, Korhut Mihály annak dacára továbbra is válogatott, hogy a másodosztályban – a Debrecenben – játszik, Rossi természetesen nem kerülhette ki a kérdést: Dzsudzsák Balázs miért nem tagja a keretnek? – Két éve, amikor elfogadtam ezt a megtisztelő feladatot, megadtam a vezérelveimet. Akkor is volt egy ilyen helyzet, Balázs nem játszott, és kerettag sem lett. Most ez megismétlődött. Örülnék, ha a válogatott számíthatna rá, de mivel nem vesz részt mérkőzéseken, ezért számításba sem jöhetett. Azon lehet vitatkozni, hogy szövetségi kapitányként jól vagy rosszul végzem a dolgom, azt azonban senki sem vitathatja, hogy őszinte és lojális ember vagyok, a döntéseimet senki más nem befolyásolja – jegyezte meg Rossi.

A válogatott kerete csak két napot tud készülni közösen a törökország mérkőzés előtt. A játékosok, valamint a stáb tagjai egyaránt négy koronavírus-teszten esnek át. – Kérdés, hogy mennyire felkészülten, milyen szinten tudunk így játszani, de ezzel a problémával minden kollégámnak szembe kell néznie – tette hozzá Rossi. Dzsudzsák kimaradása az sugallja, hogy Szoboszlai Dominik és Sallai Roland lehet a válogatott két vezéregyénisége.

A kapitány erre a felvetésre a következőket mondta: – Telefonon beszéltem velük a napokban. Azt kértem tőlük, ne arra törekedjenek, hogy bizonyítsák, mennyire ügyesek. Most azt bizonyítsák, mennyire hatékonyak. Magyarországon mindenki tudja, hogy ügyesek, de most a hatékonyságról kell bizonyosságot tenniük. Ezúttal ne a szépségre, hanem a konkrétumokra összpontosítsanak.

Rossi 25 fős kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (Fehérvár FC) Védők: Baráth Botond (Budapest Honvéd), Bese Barnabás (OH Leuven), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Fehérvár FC), Korhut Mihály (DVSC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Apollon), Tamás Krisztián (Budapest Honvéd) Középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd), Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Kalmár Zsolt (DAC), Nagy Ádám (Bristol City), Schäfer András (DAC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg) Támadók: Babati Benjamin (ZTE), Nikolics Nemanja (Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Simon Krisztián (Újpest FC), Szalai Ádám (Mainz), Szőke Adrián (Heracles)

A Nemzetek Ligája menetrendje:

Szeptember 3.: Törökország–Magyarország

Szeptember 6.: Magyarország–Oroszország

Október 11: Szerbia–Magyarország

Október 14.: Oroszország–Magyarország

November 15.: Magyarország–Szerbia

November 18.: Magyarország–Törökország

Magyar Nemzet