Rétvári: megújult a váci ferences kolostor

Több mint kétmilliárd forintból megújult a váci ferences kolostor, amelyben megkezdi működését a Piarista Kilátó Központ - mondta kedden Vácon az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára.

2020. augusztus 25. 15:30

A váci egyházi intézmény célja a sajátos nevelési igényű, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok pályaorientációjának és elhelyezkedésének támogatása.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ átadóünnepségén arról beszélt, hogy az intézmény nemcsak a Duna-parthoz közeli elhelyezkedése miatt hallgat a kilátó elnevezésre, hanem azért is, mert új kilátásokat nyújt az elhelyezkedni vágyóknak. Hozzátette, a központ sokat fog segíteni azoknak, akik eddig nem tudták, hogyan fogják magukat vagy családjukat eltartani.



Magyarország mind a 10 millió lakosának az otthona, attól függetlenül, hogy ki milyen családba születik és ki milyen szellemi vagy fizikai képességekkel rendelkezik - hangoztatta az államtitkár.



Arról beszélt, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására egyre több kedvezményt lehet igénybe venni, és ennek is köszönhető, hogy foglalkoztatottsági arányuk 18 százalékról 43 százalékra emelkedett az elmúlt években.



Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a piaristák évszázadok óta a tudás korszerű átadásának szolgálatában állnak, és ez a hagyomány a váci intézménnyel most tovább gazdagodik. Elmondta, az itt végzett áldozatos munka arra irányul, hogy "az ember kezébe kenyér kerüljön, azaz olyan munkához jusson, amely versenyképes, és amelynek a révén a családját is becsülettel el tudja tartani". Aki munkát ad az emberek kezébe, az szinte mindent megad - fűzte hozzá.

Úgy vélte, a több, mint kétmilliárd forintos állami támogatás nagyszerű befektetés, mert reményt és jövőt ad a fiataloknak.



Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára azt mondta, a Piarista Kilátó Központ legfontosabb küldetése, hogy származásra és anyagi lehetőségekre tekintet nélkül segítsen kihozni a fiatalokból a maximumot. Utalt arra, hogy a piarista rend alapítója, Kalazanci Szent József a szegény gyermekek tanításának szentelte életét.

A kolostor a külső felújítás után



Az államtitkár azt is hangoztatta, hogy a kormány erőforrásként tekint a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossággal élő fiatalokra.



Az intézmény honlapján egyebek mellett az olvasható, hogy a Kilátó Központ a ferences és a piarista rend közötti együttműködés eredményeként, az épület teljes körű felújítása után kezdi meg működését. Az épület akadálymentesített, a kényelmes aulából nyíló több kisebb helyiségben zajlanak majd a személyes konzultációk és foglalkozások, míg a nagyobb helyiségek csoport-foglalkozásoknak és egyéb programoknak adnak helyet - írták.

MTI