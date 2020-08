Szivárványos Timi

A szerelem, az szerelem!

2020. augusztus 26. 00:29

Immár két napja véget ért a jubileumi Pride Fesztivál, viszont a balliberális politikusok továbbra is hanyatt-homlok rohannak szolidaritást vállalni a hazai LMBTQ-közösséggel, akiknek – köztudottan – „állandó fenyegetettségérzésben kell élnünk” Magyarországon.

A Főpolgármesteri Hivatal útmutatását követve Józsefváros, Ferencváros és Terézváros, valamint Újbuda önkormányzata is a szivárványos jelképet lobogtatva sietett meggyőzni az embereket, hogy – szemben a kormánypártok embereivel – ők mennyire elfogadó és haladó gondolkodású vezetők.

Kis fáziskéséssel ugyan, de a Párbeszéd is beállt együttérezni, aminek hírét Szabó Tímea vitte büszkén a virtuális világban. Mézesmázos mondatai közepette – melyek szerint a „szeretet nem más, mint gondoskodás, odafigyelés, elfogadás, béke” – elárulta az egész zászlócirkusz és lobbitevékenység lényegét: „Számomra ez a zászló már nemcsak az elfogadást jelképezi, hanem a kormány által keltett gyűlölet minden formájával szembeni tudatos fellépést is” – írja a párt frakcióvezetője.

Tehát ne legyünk naivak: nem az LMBTQ-közösséggel való szolidaritás, ezen kisebbség megvédése vagy az érdekérvényesítési képességük elősegítése az áhított cél. Az egész ócska lobbitevékenység lényege nem más, mint egy jó ürügy a baloldal számára, hogy a szivárványos szimbólum mögé bújva provokálják és hergeljék a nemzeti érzelműeket, de a legfontosabb, hogy lázítsanak az Orbán-kormány ellen. A többi csak jól csengő, üres ígéret.

Ma kikerült a Képviselői Irodaházra is a szivárványszínű zaszló a Párbeszéd "Mindenki számít" zászlójával együtt. Számomra ez a zászló már nemcsak az elfogadást jelképezi, hanem a kormány által keltett gyűlölet minden formájával szembeni tudatos fellépést is.

Kb. 5 perccel azután, hogy kitettem az ablakomba a zászlót, meg is jelent a Hír Tv stábja kamerával.

A Fidesz irodáiban valaki gyorsan lépett. Engem még külön "le is kapott" az operatőr a parkolóban. Hát csak tessék! Én örülök, ha a fideszes nézőkhöz is eljut, hogy szeretet és szeretet között sosem teszünk különbséget. A szeretet nem más, mint gondoskodás, odafigyelés, elfogadás, béke.

Üzenem Novák Elődnek (és a vele a vele mélyen egyetértő fideszes vezetésnek), hogy ilyen magas létra nincs, ide csak a Párbeszéd irodán keresztül juthat be, ahol viszont útját fogja állni néhány elszánt párbeszédes. (Szabó Timea)

