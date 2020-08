Soros György áll a közösségi média cenzúrája mögött

A folyamat Trump 2016-os elnökké választásával indult be igazán.

2020. augusztus 26. 18:55

A Tűzfalcsoport nemrégiben írt arról, hogy milyen mértékű befolyásra tett szert Soros a hagyományos médiában. Egy 2018-ban kiszivárgott dokumentum alapján ugyanez igaz a közösségi média felületeire is. Pár hónapja látott napvilágot az a hír, hogy a Facebook úgynevezett „fellebbezési tanácsában” is javarészt a milliárdos spekuláns emberei foglalnak helyet. Bemutatjuk a dokumentum tartalmát, amely egyértelmű bizonyítékként szolgál arra, hogy a nagy tech cégek összedolgoznak annak érdekében, hogy a közösségi média felületein politikai okokból elhallgattassák a felhasználóikat. A folyamat Trump 2016-os elnökké választásával indult be igazán, és vezetett el napjaink letiltási hullámaihoz és nagymértékű cenzúrájához.

A Trump megbuktatását célzó nagy terv fő pontjai:

Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) révén kell megbuktatni az elnököt.

A Media Matters küldetése továbbra is a jobboldali/kormányzati „félretájékoztatás” üldözése, de az ebbe fektetett energiát meg kell sokszorozni.

A 2018-as időközi választásokon biztosítani kell a Szenátusban a Demokraták többségét.

A Trump adminisztráció ellen jogi eljárásokat, pereket kell indítani.

Össze kell fogni a Facebookkal az „álhírek” visszaszorítása érdekében.

A terv kivitelezésében elsősorban résztvevő szervezetek:

Media Matters: Soros a kezdetek óta bábáskodik a szervezetnél, jelentős támogatást is adott nekik.

American Bridge: a Media Matters elnöke és a terv kifundálója, David Brock hozta létre, Sorostól több millió dollárt kaptak, ő a legnagyobb pénzügyi támogatójuk.

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW): ez a szervezet is David Brockhoz köthető, 2014-ben foglalta el az igazgatótanácsi széket, melyet 2016-ig töltött be. A magát „pártfüggetlennek” tartó CREW tisztviselőinek nagy része a Demokrata párthoz rendelkezik kötődésekkel és jelentős pénzeket kapott Sorostól a Nyílt Társadalom Alapítványon, a Tides Alapítványon és a már említett Democracy Alliance csoporton keresztül.

Shareblue: bár a memorandumban ezen a néven fut, azóta átkeresztelték, új neve pedig The American Independent, vagyis Amerikai Független.

Ennek a négy szervezetnek az adózási papírjaik alapján ugyanott van a székhelye. Mivel mindegyiknek köze van David Brockhoz (és nyilván Soroshoz is), nem meglepő, hogy konzervatív körökben a hozzá köthető szervezeti hálózatot Brocktopusnak csúfolják.

A 49 oldalas dokumentumot olvasva kirajzolódik a tervük lényege: úgy akarják legyőzni Trumpot és a Republikánus pártot, hogy korlátozzák, vagy teljesen ellehetetlenítik a konzervatív tartalmak terjesztését a digitális térben.

A Media Matters munkatársai a dokumentum szerint találkoztak a Facebook vezetőségével, hogy megvitassák, hogyan szorítsák vissza a „fake news” jelenséget. A Facebook ezt követően az „álhírek” elleni küzdelem jegyében megváltozatta az algoritmusát. Ennek a következménye azonban az lett, hogy jelentősen csökkent a konzervatív oldalak látogatottsága és elérési adataik. A csökkenésben érintett volt Trump elnök oldala is, amelynek forgalma 45 százalékkal esett vissza. A Gateway Pundit által készített tanulmány szerint a Facebook algoritmus változtatásának hatására a leglátogatottabb konzervatív oldalak elérési mutatója összesen 93 százalékkal csökkent.

A Media Matters szervezet a Google rendelkezésére bocsátott ahhoz szükséges információt, hogy „azonosítsák a 40 legrosszabb álhír oldalt”, hogy kizárhassák őket a Google-ön hirdetők köréből. Ez a húzás a Gateway Pundit szerint többek között olyan blogokat és konzervatív weboldalakat érintett, mint a Breitbart, a Drudge Report, vagy az Infowars.

A Google és a YouTube 2019-ben néhány hónap alatt Trump elnöknek csaknem 300 videós hirdetését tiltotta le arra hivatkozva, hogy a szabályaikba ütközőnek találták azokat.

Mindeközben májusi adatok szerint a Demokrata elnökjelölt, Joe Biden egy hét alatt megötszörözte a digitális kampányra költött forrásokat, amivel több, mint dupla annyi pénzt tolt bele, mint Trump elnök.

Magyarországon is egyre több jobboldali világnézetű Facebook-felhasználó tapasztalja meg, hogy véleménye miatt hosszabb-rövidebb időre letiltja a Facebook.

