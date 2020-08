Fekete-Győr Andrásék lettek a legfőbb támogatói az LMBTQ-nak

Karácsonynak semmi problémája nem lenne azzal, ha melegbár működne a Főpolgármesteri Hivatalban.

2020. augusztus 27. 14:11

A homoszexuális kisebbség jogainak kiterjesztése mindig – ha nem is fő témaként – ott volt a baloldal programjában – írja a Magyar Nemzetnek készített elemzésében Szolomayer Balázs, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Azzal azonban, hogy a baloldal több önkormányzatban is megszerezte a többséget, feljogosítva érzi magát arra, hogy ideológiai és társadalmi mérnökösködést végezzen. Az elemző szerint a szándék egyértelmű: átnevelni és érzékenyíteni a társadalmat.

Az, hogy baloldali polgármesterek hivatalaikra szivárványos zászlót aggatnak, csak az akciót magát tekintve szolgálhat újdonsággal. A Gyurcsány–Bajnai-kormány ugyanis már 2006 után megkezdte az érzékenyítést és a jogkiterjesztést a LMBTQ-közösség irányába – hívja fel a figyelmet elemzésé­ben Szolomayer Balázs. A Gyurcsány-kormány államtitkára volt az az „úttörő”, aki a kormányzatból elsőként vállalta homoszexualitását. Szintén a Gyurcsány–Bajnai-kormány alatt fogadták el a homoszexuális házasság előszobájának tekinthető regisztrált élettársi kapcsolatot, és Gyurcsány Ferenc volt az első pártvezér, aki részt vett a budapesti LMBTQ-felvonuláson.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője emlékeztet: a Demokratikus Koalíció a 2014-es országgyűlési választások előtt ígéretet tett a homoszexuális házasság bevezetésére és arra, hogy az azonos nemű szülők örökbe fogadhatnak gyermekeket, amennyiben megnyerik a voksolást. – Nem szeretném őket [a homoszexuálisokat] megfosztani a házasság boldogságától, a gyermekvállalástól. Ezért nyújtottunk be törvényjavaslatot a Demokratikus Koalíció nevében, melyben engedélyeznénk a házasságokat, engedélyeznénk a gyermekvállalást – fogalmazott Gyurcsány Ferenc a 2012-es LMBTQ-felvonulás előtt. A Momentum 2018-as programja ugyanezeket a kitételeket tartalmazza: a Momentum megerősíti az egyenlőséghez való jog garanciáit és kinyitja a házasság intézményét az azonos nemű párok előtt.

Soproni Tamás, a Momentum korábbi alenöke, jelenleg Terézváros polgármestere egy korábbi interjúban elmondta, hogy a gyermekvállalás lehetőségét is biztosítanák a homoszexuálisoknak. Szolomayer Balázs írásában további példákat is említ: az MSZP szintén kiállt a homoszexuálisok házassága és a gyermekvállalás mellett. Harangozó Tamás, a szocialista párt politikusa egy vitában azt mondta: szeretné, ha elérnék, hogy Magyarországon is szégyen legyen homofóbnak lenni. Ungár Péter, az LMP képviselője is megerősítette, hogy pártja lehetővé tenné az örökbefogadást, valamint a Párbeszéd szóvivője, Barabás Richárd is kijelentette, hogy a homoszexuálisok jogait illetően nem a világ legrosszabb helye Magyarország, de a további fejlődéshez kormányváltásra és az emberek tájékoztatására, érzékenyítésére lenne szükség.

Ideológiai különbség tehát nincs a baloldal pártjai között a kérdésben: amennyiben hatalomra kerülnének, mindent megtennének annak érdekében, hogy a homoszexuálisok ugyanolyan vagy többletjogokat élvezzenek a magyar családokhoz képest – jelenti ki az elemző. Mint írja, Terézvárosban már most is igényelhetnek jegyestámogatást a homoszexuálisok, Karácsony Gergely pedig a 2019-es önkormányzati választási kampányban többször is kijelentette: semmi problémája nem lenne azzal, ha melegbár működne a Főpolgármesteri Hivatalban. Szoloma­yer Balázs szerint mindez csak a kezdet.

A vezető elemző szerint jelenleg a Momentum áll ki teljes mellszélességgel és a legharsányabban a homoszexuálisok mellett, valamint elsősorban momentumos polgármesterek tűzik ki önkormányzatuk épületére a szivárványszínű lobogókat, és ez nem magyarázható a baloldal pártjai között lévő konfliktusokkal. A Momentumnak stratégiailag az lenne az érdeke, hogy a nyilvánosság előtt kerülje az olyan témákat, melyek területi és életkori szempontból is megosztják a szavazóikat, de a liberális holdudvaruk és külföldi partnereik részéről is olyan nyomás éri a pártot, mely abba az irányba tereli őket, hogy mind hangosabban vigyék ezt a témát. Az elemző hozzáteszi: ehhez hozzájárul az is, hogy vezető politikusaik túlnyomó többsége budapesti, belvárosi liberális, akik ízig-vérig azonosulni tudnak a témával, ahogy Fekete-Győr András korábban fogalmazott: „Nekünk ez alap.”

Szolomayer Balázs rámutat: bár sem a homoszexuálisok házasságának, sem az örökbefogadásnak nincs meg Magyarországon a társadalmi támogatottsága, ez az MSZP–SZDSZ-kormányokat sem akadályozta meg abban, hogy folyamatosan – egyébként a demokráciára hivatkozva – lépéseket tegyenek az LMBTQ-emberek jogainak kiterjesztéséért. Ugyanígy, amennyiben a baloldal pártjai hatalomra jutnának, sem lenne fontos a többségi társadalom álláspontja ezekben a kérdésekben. Az ideo­lógia ugyanis esetükben mindig felülírja a demokráciát – zárul az elemzés.

