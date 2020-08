Karácsony "lenullázza" a nem liberális vezetésű kerületeket

2020. augusztus 28. 12:04

A főpolgármester "lenullázta" a Kertvárosban - a polgári vezetésű XVI. kerületben - a fővárosi utakra szánt forrásokat, ez azt jelenti, hogy a következő négy évben - legalábbis fővárosi közös forrásból - egyetlen utat sem újítanak fel a városrészben. Kovács Péter polgármesternek tett föl kérdéseket a Gondola.

- Polgármester úr, a magyarok fővárosában kilenc kerületet vezet polgári politikus, tehát arányuk 50 százalék, Ugyanakkor a szélsőséges fővárosvezetőség az útfelújításokra szánt forrásoknak csak 13 százalékát juttatja ezekre a városrészekre. Miért van az, hogy ez az adat a kommunizmust juttatja a városlakók eszébe?



- Valóban, Karácsony Gergely pártpolitikai döntés hozott egy szakmapolitikai kérdésben, ami sajnálatos. Bár a főpolgármester és szövetségesei igazságosságot emlegetnek, tagadva, hogy politikai alapon büntetnek egyes kerületeket, a számok egyértelműen cáfolják őket. Minket, kertvárosiakat Karácsony Gergely nyíltan semmibe vett. Ha valakit ez a kommunizmusra emlékezteti, akkor az talán azért van, mert a kommunizmus, szocializmus során sem az észérvek döntöttek. Például voltunk mi a szén és acél országa is. A főpolgármester erre a szintre esett vissza.

Korábbi útépítés eredménye a Kertvárosban - budapest16.hu



- A XVI. kerületben a három szélsőséges párt önkormányzati képviselői nem támogatják a közös kiállást. Hogyan lehet elérni, hogy az a több ezer ember, akik ezen extrém figurákra szavaztak, megtudja, hogy támogatottjaik a Kertváros érdekei elé helyezik a pártérdeket, azaz elárulják a kerületet?



- A nyilvánosság nagyon fontos eszköz annak érdekében, hogy a tényeket a lakók megtudják, ebben az újságírók tudnak a legtöbbet segíteni. Mi a kertvárosiaknak szóló levélben megírtuk, hogy egy DK-s, egy momentumos és egy MSZP-s képviselő viselkedett pártkatonaként, sőt néven is neveztük őket. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Kertváros nem számíthat a helyi baloldal képviselőire. Jó, ha a szavazataikkal őket magajándékozó polgárok a jövőre vonatkozólag elgondolkoznak, s legközelebb józan, felelős gondolkodással töltik ki a szavazólapot.

- A kertvárosi székhelyű, de országos civil szervezetek - köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítvány - mit tehetnek azért, hogy a kerület fiataljai tisztán lássanak a politikában, azaz ne támogassák a kerület érdekei ellen tevékenykedő pártokat?

- Minden civil szervezet, így a Balassi Kard Művészeti Alapítvány is sokat tud tenni a tagjai, illetve ismerősei szemléletformálásában csupán azzal is, hogy a tényeket ismerteti velük. Az alapítványi rendezvényeken természetesen nem folytathatnak pártpropagandát, de alakíthatják azt a kulturális értékrendet, amelynek keretei között a résztvevők jobban megbecsülik a családot, a közösséget, a vallást, a haza földjét, az igazmondást, a barátságot, a bajtársiasságot, a lelkiismeretes munkát, a közös alkotást. Ezek az értékek a politikai eligazodást is jelentősen segítik.

