Orbán Viktor: Európa bajban van

Hol van Európa ma? – tették fel a kérdést Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek a 15. Bled Stratégiai Fórum nemzetközi konferencián rendezett panelbeszélgetésen.

2020. augusztus 31. 12:32

– Bajban, ez a válaszom – fogalmazott röviden a magyar miniszterelnök. Mint azt Orbán Viktor kifejtette, nagy szükség van most az önmeghatározásra, az ugyanis tény, hogy Európa továbbra sem definiálta magát a világban, ezért nem is tud olyan kulcsszerepet betölteni, mint például az Egyesült Államok, vagy Kína. – Európában nehezen értjük meg, hogy – az Egyesült Államokkal és Kínával ellentétben – nem vagyunk képesek gyökeresen megváltoztatni a játékszabályokat. Amíg nincsen közös európai hadsereg, és közös tudományos-innovatív potenciál, ami a fejlődés motorja lehet, addig nem leszünk olyan fontos szereplők a világban, mint az Egyesült Államok és Kína – mondta a miniszterelnök.

A kormányfő arról is beszélt: Magyarországon valójában az intellektuális szuverenitásért zajlik a harc. – Azért küzdünk, hogy érvényesíthessük kereszténydemokrata-konzervatív demokráciafelfogásunkat a liberális nézetekkel szemben. Azért harcolunk, hogy ne csak egy, mindenki által elfogadott szemszögből vizsgálhassuk az európai intézményeket és politikát, és lehessen vitázni olyan fogalmakról, mint a család, nemzet, kulturális hagyományok, vallás és migráció – magyarázta a miniszterelnök.

Az élőben közvetített konferencián Orbán Viktor mellett számos európai ország állam- és kormányfője is részt vesz. Az egyeztetésen szó lesz egyebek mellett a koronavírus utáni világ kihívásairól és lehetőségeiről, valamint a Brexitről is. A magyar miniszterelnök ezen kívül tárgyalásokat folytat majd cseh, horvát és szlovén kollégájával, valamint a szlovéniai magyarság képviselőivel is. Borut Pahor szlovén államfő a stratégiai fórumot megnyitó beszédében hangsúlyozta: a világjárvány okozta, úgynevezett új normalitás gazdasági és politikai változásokat hozott az egész világ számára, Szlovéniának pedig a legfontosabb külpolitikai célkitűzése, hogy megfelelően tudjon válaszolni a kihívásokra.

– Ehhez elengedhetetlen az európai szolidaritás és a regionális együttműködés, a bajban ugyanis csak egymásra számíthatunk – hangsúlyozta a politikus. Orbán Viktor egyébként már egy nappal korábban a szlovén városba érkezett, ahol a Miniszterelnöki Sajtóiroda tájékoztatása szerint négyszemközti megbeszélést folytatott Janez Jansa szlovén kormányfővel.

Magyar Nemzet