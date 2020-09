Elsősorban a szülők aggódnak amiatt, hogy mit hoz az ősz

Felkészülten és optimistán vágnak neki a tanévnek az iskolaigazgatók, az intézmények szigorú belső szabályzatokkal igyekeznek a lehető legtovább fenntartani a jelenléti oktatást. Karanténhelyiség, egyenként csomagolt evőeszköz, átalakított időbeosztás, extra tantermek várták tegnap a diákokat, ám a szülőkben azért így is van némi félelem. Elsősorban egymástól.

2020. szeptember 2. 10:16

A központi iránymutatáson túl saját járványügyi protokollt is összeállítottak az iskolák, a lapunk által megkérdezett iskolaigazgatók szerint óvintézkedések kidolgozásának sorával telt a nyári szünet, hogy biztonságos környezetbe érkezhessenek a tanulók.

– Volt bennünk feszültség, de szerencsére a diákok fegyelmezetten és nyugodtan élték meg a viszontlátás örömét az első napon. A szünetekben folyamatosan járjuk az épületet, hogy megakadályozzuk a csoportosulásokat.

Az iskolába kizárólag maszkban, fertőtlenítést követően lehet belépni, ha valaki elfelejt hozni, a portán tud maszkot vásárolni – mondta lapunknak Csapodi Zoltán, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatója.

Beszámolója szerint a tanulók csak a számukra kijelölt tanteremben tartózkodhatnak, szünetekben nem mehetnek át máshová. A termet váltó osztályok az órák utolsó perceiben a tanár vezetésével elvégzik az asztalok fertőtlenítését, sorolta az igazgató, kiemelve: szigorú szabályokat hoztak, mert nagyon fontos, hogy a jelenléti oktatás minél tovább megmaradhasson. Kialakítottak egy karanténhelyiséget is, ahol az érintett diák elkülönítve megvárhatja, amíg érte jönnek a szülei.

A tanévnyitó reggelén három bejáratot vehettek igénybe a diákok, az ünnepséget az iskolarádión keresztül tartottuk meg, majd osztályfőnöki órákkal folytatódott az első nap, fő témaként a járványügyi óvintézkedésekre, az egymás iránti felelősségvállalásra hívták fel az osztályfőnökök a diákok figyelmét

– fogalmazott lapunknak Fehérvizi Judit, a Xantus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium igazgatója. Mint elmondta, az iskola területén 17 ponton fertőtlenítőadagolót helyeztek ki, a pedagógusok részére megrendeltek 110 darab arcpajzsot. – Az ebédlőben előre becsomagoljuk az evőeszközöket. Lehetőség van a tanórák egy részének udvari megtartására, de új termeket is kialakítottunk – tette hozzá.

Tartják a távolságot, hordják a maszkot, mossák kezeiket Fotó: Havran Zoltán

A családok az óvintézkedések ellenére nem teljesen nyugodtak. Kollár Barbara azt mondja, a nyaralásból visszatért vírustagadó szülők miatt nem érzi biztonságban a gyermekét. – Tudják, milyenek a kamaszok. Hiába mondják nekik, hogy ne csoportosuljanak, nem tudják megállni, hogy ne csapatba verődve közlekedjenek – mondta el aggodalmát az anyuka, akinek gyermeke kollégiumban lakik egy vidéki nagyvárosban.

– Világosan megmondták, amennyiben egy fertőzést is észlelnek, akkor bezárják a kollégiumot, ám kérdés, hogy akkor a budapesti fiam hol fog lakni, ha nem lesz digitális oktatás – tette fel a kérdést Kollár Barbara.

Ötletes megoldásokkal küzdenek az iskolák a járvány ellen

2020. szeptember 1-jén hagyományos iskolarendben kezdik a tanévet a diákok, de korántsem hagyományosan. A járványügyi helyzet miatt minden iskola saját rendszabályokat vezet be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 70 pontos javaslatcsomag alapján. A Ripost a legötletesebb járványügyi intézkedések után érdeklődött.

Fotó: Magyar Nemzet

Tornaóra elméletben, KRESZ-pálya az iskolafolyosón, felosztott udvar – ilyen elképzelhetetlen volt eddig az iskolákban, mígnem a járvány kikényszerítette az osztályok és a gyerekek távolságtartását. A tanévet minden iskolában alapos fertőtlenítés előzte meg, és a legtöbb helyen a szülők nem mehetnek be az épületbe. A legnehezebb az elsősöknek, hiszen számukra teljesen idegen a környezet és a tanítók, ezért őket a szülők – a legtöbb helyen – az első napokban száj­maszkban elkísérhetik az osztályteremig. Általános szabály a higiénia betartása, ajánlott a maszkviselés a nagyobbaknak a közösségi terekben, jó, ha minden gyereknél van szájmaszk és fertőtlenítő – sok helyen ez előírás is lesz.

Betegen pedig egyetlen gyermeket sem szabad iskolába engedni, van, ahol elkülönítő szobát is kijelöltek azoknak, akik tanítás közben mutatnak tüneteket. Mindenki azt szeretné, ha a gyerekek iskolába járhatnának, ezért az intézményvezetők igyekeznek intézkedéseikkel elkülönítve tartani az osztályokat és minimálisra csökkenteni a fertőzésveszélyt. Ennek érdekében pedig leleményes megoldásokat találtak.

Saját pohár, kulacs, étkészlet

Több iskolában is azt kérik, hogy mindenkinek legyen névvel ellátott pohara, kulacsa, étkészlete, azt vigye magával az étkezésekre, tornaórára is.

Ismét lesz üzenőfüzet

Nincs több személyes megbeszélés a pedagógussal, tekintve, hogy a szülő a lábát sem teheti be az iskolába. Akik tavasszal már bejáratták az elektronikus kapcsolattartást, azok továbbra is ott beszélgethetnek a gyerekről, de újra divatba jön az üzenőfüzet is. Több iskola kérte a szülőket, hogy rendszeresítsenek ilyet, és abba írják bele, mikor mennek a gyerekért, a pedagógus is azon keresztül üzen, hogy például mikor lesz az ebédbefizetés.

Zárva maradnak az iskolai büfék

Aki nem a menzán eszik, annak tízórairól is kell gondoskodnia, ugyanis az iskolai büfék többsége nem nyithat ki. Egy vidéki iskolában az alsósok az osztálytermükben kapják meg a menzát, a felsősök pedig osztályonként ebédelnek az étkezőben. Hallottunk olyan iskoláról is, ahol az utolsó turnus csak fél 4-kor kapja meg az ebédjét.

Megnyitották a régi bejáratot

Az egyik budai középiskolában egy rég nem használt hátsó bejáratot nyitottak meg, és olyan közlekedési rendet alakítottak ki, hogy a főbejáraton lehet bemenni, de a hátsó, régi bejárat szolgál kijáratként, így az érkezők és a távozók nem botlanak egymásba.

Tilos a puszi és a futkosás

A Kölcsén található Kölcsey Ferenc Általános Iskola új szabályai szerint tilos a baráti ölelés, a puszi és a kézfogás. A tanulóknak fokozottan ügyelniük kell arra, hogy személyes taneszközeiket más ne használja. Fontos, hogy a diákok ne egyenek és igyanak egymás után ugyanabból az adagból, palackból, pohárból. Nem szabad az aulában szaladgálni, fogócskázni, az iskolában lépésben kell közlekedni.

Jobbkézszabály a folyosón

Az egyik kőbányai általános iskolában kettéválasztották a folyosót, és kijelölték a haladási irányokat, hogy a közlekedő gyerekek ne összevissza szaladgáljanak. Jobbra tartás van, akárcsak a KRESZ-ben! A földre festett nyilacskák segítenek az eligazodásban, és ha le kell kanyarodni, akkor elsőbbsége van annak a diáknak, aki jobbról érkezik.

Csak igazolással szabad köhögni

Az egyik fővárosi általános iskola az összes tagintézményében előírta, hogy a szülőnek igazolást kell a gyerekkel küldenie, ha olyan krónikus betegsége van – például asztma, krupp, allergia –, ami köhögéssel jár. Ennek hiányában a gyereket azonnal elkülönítik és hazaküldik, ha köhög.

Máskor csöngetnek be az alsósoknak, mint a felsősöknek

Ahol megoldható, ott külön területet jelöltek ki az egyes osztályoknak vagy évfolyamoknak az udvaron, máshol a szünet lesz elcsúsztatva. Egy vidéki iskolában például ennek érdekében a felsősök negyedórával később kezdenek, mint az alsósok. Van olyan iskola, amelyik külön órarendet dolgozott ki, melyik osztály mikor használhatja az udvart.

10 helyett 15 perc a szünet

Egy újbudai iskolában azért hosszabbították meg a szüneteket, hogy legyen idő két óra között a padok fertőtlenítésére.

