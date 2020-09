Mégis fellázadnak a németek?

Melyik az a csepp, amelytől túlcsordul a pohár? Az euró “megmentésénél” még el tudták hitetni a németekkel, hogy valójában az ő munkahelyeiket “mentik meg”.

2020. szeptember 2. 11:57

A németek sokáig tűrnek, ám egyszer megelégelik, hogy hülyének nézik őket és fellázadnak. Nem olyan látványosan, mint a franciák, lengyelek, vagy magyarok, amúgy a maguk módján.

A migránsok beengedésével még — gyorsan múló — erkölcsi fölényt érezhettek. A Covid-járvány azonban felgyorsította az évtizedes lecsúszást és a jövőtől való félelmet. Egy új, immáron országos PEGIDA-szerű mozgalom szerveződik.

Tudom, a magyar olvasó kétkedve hallja, ha azt mondom, az átlagos amerikai és nyugat-európai rosszabbul él, mint négy éve. No persze nem hozzánk, vagy az afrikai éhezőkhöz képest, hanem saját és szülei életszínvonalához képest.

A többség már visszacsinálná a globalizációt, az eurót, az EU keleti bővítéseit és a migránsok beengedését. Ezek társadalmi és anyagi árát ugyanis az őslakosokkal fizettetik meg, míg a multik és bankok legális, de erkölcstelen adóoptimalizációval vonják ki magukat a közteherviselés alól.

Miben hozott változást a Covid-járvány? A leállás atombombaként csapott le a középosztályra és a fenyegető újabb hullámok elvették azt a reményt, hogy csak átmenetileg kell összehúzni a nadrágszíjat és utána jobb lesz. A dolgozó alsó-középosztály és a vállalkozó vagy szabadúszó középosztály most éli fel tartalékait, és veszti el a reményt abban, hogy a politika érdemben segít helyzetükön.

Berlinben augusztus elsején több tízezren tüntettek békésen a járványkezelés módja ellen, amire a mainstream a szokásos módon reagált: a szónokokat kirúgták munkahelyükről, a tömeget lenácizták és felelőtlennek tüntették fel őket, holott nem miattuk, hanem a nyaralásból hazatérők miatt ugrott meg a fertőzöttek száma. A mainstream média pedig következetesen összeesküvés-hívőknek és “Covid-tagadóknak” nevezi őket.

A berlini szocdem, ex-kommunista belügyi szenátor betiltotta a szombati tüntetést, amelyre újfent több tízezer résztvevőt vártak. Többet, mint az összes hétvégi balos tüntetésre összesen. Az eddig csendes többség megmozdult. Mivel a politika nem akar ilyen képeket, a járványra hivatkozva ezt a tüntetést betiltották, az ellentüntetéseket azonban nem.

Merkel és a nagykoalíció még rá is tett egy lapáttal: az év végéig betiltanának minden tüntetést “nagyrendezvényt" és ötven euró szabálysértési bírságot fizettetnének azokkal, akik nem hordanak maszkot.

A német társadalom most megosztott: akik félnek a vírustól, felelőtlennek tartják a tüntetőket. Akik jobban félnek a lecsúszástól, mint a vírustól, azok már tüntetnének. A szólásszabadság korlátozását és a mainstream média ezt kiszolgáló propagandáját a többség viszont már nem fogadja el. Intő jel, hogy már a BILD Zeitung is kritizálta a tüntetés betiltását. Amit szabad a balosoknak és BLM-nek, azt legyen szabad a másként gondolkodóknak is.

Mi az, ami új? Százezernyi német látja és érti meg azt, hogy a hatalom milyen eszközökkel fojtja el a békés tiltakozást és akar egy évvel a választás előtt egy új PEGIDA-mozgalmat mindenáron megakadályozni. A szervező stuttgarti Másként gondolkodók 711 csoport azonban nem adja fel: perel és szerveződik.

Példaként ott van az amerikai Tea Party mozgalom, amely alulról szerveződve formálta képére a Republikánus pártot. Most a német másként gondolkodókon a sor, hogy az országos elégedetlenséget egy mederbe tereljék. A maga módján ez már lázadás, ha (még) nem is forradalom.

Kiszelly Zoltán

politológus

mozgasterblog.hu