Hadjárat zajlik a fővárosi autósok ellen

Nem lehet másképp értékelni a Fővárosi Önkormányzat intézkedéseit, mint az autósok elleni hadjáratként – mondta Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke az M1 Ma reggel műsorában.

2020. szeptember 3. 11:52

„Az Élhető Budapest projekt elvileg egy jó dolog nem a mostani vezetés találta ki, de azt nem egyoldalúan a gépkocsi üzembentartók hátrányára kellene megvalósítani" – mondta.

Kovács szerint nincs egy átfogó, komplex terv: több párhuzamos intézkedés történt, amely bosszúságot okoz az autósoknak.

Ezek közé sorolta azt a tervet hogy a külső körúton a 70 kilométeres haladási sebességet 50 km/h-ra csökkentsék, amiből később visszakoztak.

A Nagykörúton áprilisban felére csökkentették a forgalmi sávok számát, amit a tiltakozások hatására megpróbálták korrigálni, „egy rossz helyett egy másik rossz döntéssel.”

Az adásban elhangzott, hogy a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke már tavasszal arról beszélt, hogy hatalmas káosz várható az iskolakezdésre, ha maradnak a kerékpársávok. Ez is be is igazolódott, hiszen hatalmas dugók voltak a tanév első napján.

Kiemelte, a hetedik kerület döntését, hogy korlátozzák az átmenő forgalmat a Király és a Dob utcában, de elfelejtették táblákkal tájékoztatni az autósokat, akik így felesleges köröket tesznek.

Kovács Kázmér nehezményezte, hogy egyik kérdésben sem volt valódi egyeztetés.

Hozzátette, hogy az Autóklub részletes szakmai közreműködését is felajánlotta a fővárosnak, de hónapokig semmilyen választ nem kaptak.

Megbukott a vizsgákon, ezért nincs Karácsonynak jogosítványa

Sokak szerint ezért sem kedveli az autósokat a főpolgármester, ezért is próbálja a lehető leginkább kiszorítani őket. Az egykori gépjárműoktatók szerint folyton bizonytalankodott, sőt félt autóvezetés közben, ezért kellett többször is megbuktatni. Aztán a sokadik hiábavaló próbálkozás után örökre lemondott a jogosítványról. Közben meg kitalált egy mesét, hogy miért is nem akar autót vezetni.

Nyilvánvalóan valamiféle zsigeri ellenszenv vezeti a főpolgármestert az autósokkal kapcsolatban. Soha egyetlen gondolata nincs arról, hogy az ő életüket könnyítse vagy, hogy gyorsítsa az akadozó forgalmat. Ebben nagy szerepe kell legyen annak, hogy képtelen volt jogosítványt szerezni.

Pedig többször is nekifutott. A Ripost információi szerint a KRESZ vizsgán, – itt sem elsőre – még valahogy, a lécet súrolva átbirkózta magát, de aztán csúnya kudarc lett a vége.

Karácsony Gergely biciklivel érkezik Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az oktatók, – akiket sikerült megtalálnunk – kint a forgalomban, a gyakorlati oktatáson láthatták Karácsonyt. Főként arra emlékeznek, hogy folyton bizonytalankodott. Nem merte felvenni a tempót, késve döntött egy útkereszteződésben, nem tudta eldönteni, hogy kinek van előnye. Egyszer még arra is rákérdeztek, hogy minden rendben van-e a szemével, tényleg megkapta-e az orvosit.

„Olyan volt, minta nem látna rendesen.” – idézte fel az egyik gépjárműoktató.

Nem csoda, hogy többször is bukás lett a vége, egyetlen oktató sem merte vállalni a rizikót, hogy jogosítványt kapjon. A Ripost forrásai bizonytalanok abban, hogy hányszor is bukott meg Karácsony a vizsgán. De hogy többször az biztos. Kétszer biztosan, ez bizonyítható, de van, aki szerint négyszer is nekiszaladt, mert másik iskolában is próbálkozott, hátha nem vele van a baj, de hiába.

Mindig bukás lett a vége. A nyilatkozók szerint ugyanaz volt a baj minden alkalommal. Karácsony félt és bizonytalankodott, nem tudott egyértelmű döntéseket hozni vezetés közben, például amikor a Nagykörúton komoly forgalomban kellett vezetnie.

A többszörös kudarc után Karácsony egyszer csak feladta, amit azzal indokolt az oktatók előtt, hogy „ő most már tudja, nem erre született”.

A Karácsonyt megbuktató oktatók később megdöbbenve hallották azt a „hivatalos” magyarázatot, hogy azért nincs jogosítványa, mert nem is akarja, hogy legyen. Még azt is hozzáköltötte, valószínűleg a PR tanácsadók javaslatára, hogy azért nem akar vezetni, mert gyerekkorában az édesapját súlyos baleset érte. Arról tudatosan hallgat, hogy hiába próbálkozott, hogy többször is megbukott a vizsgán, hogy minden oktató egyértelműen alkalmatlannak minősítette az autóvezetésre.

ripost.hu





