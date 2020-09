Minden lényegi kérdésben mást gondolunk az SZFE vezetőségével

Egyetlen hozadéka a hétfői megbeszélésnek, hogy mindkét fél egyetértett abban, hogy hétfőn el kell kezdődnie az oktatásnak – mondta Vidnyánszky Attila rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem új alapítványi fenntartójának kuratóriumi elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az SZFE vezetőivel folytatott első tárgyalás után.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új alapítványi fenntartójának kuratóriumi elnöke elmondta, hogy új vezetést kell az intézmény élére választani és új munkatársak is kellenek.

A kuratórium elnöke szerdán találkozott az egyetem szeptember elsejei hatállyal lemondott vezetőivel.

Mint mondta, minden lényegi kérdésben mást gondolnak, az egyetlen pozitív hozadéka a találkozónak az volt, hogy egyetértetek abban: hétfőn el kell kezdeni az oktatást.

Hozzátette: szeptember végéig a mostani vezetőség működik, az ő felelősségük, hogy elinduljon az oktatás.

Ehhez biztosítani kell a feltételeket és az ő felelősségük, hogy rend legyen és el tudjon indulni a tanítás.

„Nagyon fájó, keserű rossz érzet van az ember szívében, amiért nem közeledünk egymáshoz” – fogalmazott az áthidalhatatlan tűnő álláspontokról.

„Azon járt az agyam, hogy milyen borzalmas, hogy a mi kulturális életünkben, hogyan öröklődik át ez a konfliktus és lehet-e bármit is tenni ellene”– fűzte hozzá.

Egyfajta zár van az intézményen, fogalmazott, amivel arra utalt, hogy egyfajta kizárólagosság uralkodik az egyetemen a gondolatok, filozófiák kapcsán.

Az egyetem vezetői autonómiáról beszéltek, de „milyen autonómia az, amelyik azt eredményezi, hogy kizárólagosság, egyszínűség uralkodik, miközben a nyitottságról beszélnek”.

Hozzátette: a tanárok nem tudják elképzelni, hogy a „mi gondolataink” is beépüljenek a képzésbe.

„Muszáj, hogy az egyetem mostani vezetői megértsék, hogy mellettük van más is, és kell is lehet más is. Sok évtizedes igazságtalanság után kell, hogy az egyetem vezetői megértsék, hogy mellettük van másfajta szemlélet” – fűzte hozzá.

Az egyetem kuratóriumi elnök hangsúlyozta, hogy az ügy már régen túlmutat az egyetemen és a politikai pártok eszközként használják a diákokat.

A filmművészetis tanárok többsége folytatná a munkát az egyetemen

Az Origó információi szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetemen dolgozó filmművészetis tanárok túlnyomó többsége folytatná a munkát az új kuratórium felállása után is. Szakmai belső körökből többen jelezték, hogy a tanárok nagy része és a diákok is szívesen maradnának.

Miközben a Színház- és Filmművészeti Egyetem bizonyos körei azt próbálják elhitetni, hogy a tanárok és a diákok szó szerint száz százaléka ellenzi az új kuratóriumot, és képtelenek elfogadni, hogy a törvényesen megválasztott elnök, a Kossuth-díjas rendező, Vidnyánszky Attila dolgozhasson, ez meglehetősen messze van a valóságtól – írja az Origó.

Ismert: Soros blogja, a 444 például százszázalékos kuratóriumellenességről írt. A százszázalékos véleményazonosság persze első hallásra is megmosolyogtató lódítás, ilyen észak-koreai eredmény nem létezhet, semmilyen kérdésben.

Ráadásul az Origó információi szerint az igazság enyhén szólva nem a véleményazonosság. A filmművészetis tanárok döntő többsége tovább szeretne tanítani az egyetemen. És természetesen a diákok is folytatni akarják tanulmányaikat.

A kuratórium tegnap este közleményt adott ki, amelyből kiderül, hogy az egyetem előző vezetősége mégis hajlandó volt tegnap tárgyalni munkáltatójukkal, a Vidnyánszky Attila vezette kuratóriummal (korábban az addigi fenntartó minisztériumukkal, az ITM-mel nem mindig), és marad az eddigi kancellár is.

