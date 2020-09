SZDSZ-Máriának kifordult a gálája

„Mindig azt gondolom, hogy nincs már lejjebb, de rendre csalódnom kell. Nincs olyan mély morális gödör, aminél ne találna mélyebbet a gyűlölet-média. Most éppen arról írt hánytató-jellegű cikket a Ripost, és nyomában a Magyar Nemzet, hogy Karácsony Gergely azért »gyűlöli az autósokat«, mert korábban, többszöri nekifutásra sem sikerült letennie a vezetői vizsgát. Minderről pedig a főpolgármester több állítólagos oktatója(!) számolt be a lapoknak. »Főként arra emlékeznek, hogy folyton bizonytalankodott. Nem merte felvenni a tempót, késve döntött egy útkereszteződésben, nem tudta eldönteni, hogy kinek van előnye. Egyszer még arra is rákérdeztek, hogy minden rendben van-e a szemével...«

Ezt követően pedig »a Karácsonyt megbuktató oktatók később megdöbbenve hallották azt a 'hivatalos' magyarázatot, hogy azért nincs jogosítványa, mert nem is akarja, hogy legyen«, azt pedig a szennylapok szerint »valószínűleg a PR tanácsadók javasolták, hogy azt mondja azért nem akar vezetni, mert gyerekkorában az édesapját súlyos baleset érte«. Tisztázzunk néhány dolgot! A gépjárművezetőket nem az oktatók – ahogy ezt a lapok propagandistái írják – hanem vizsgabiztosok vizsgáztatják. Ami azt jelenti, hogy nem KG oktató(i), hanem vizsgáztató(i) jelentették fel a főpolgármestert, ami nemcsak hányingerkeltő, hanem olyan súlyos szakmai-etikai vétség, amiért minden szakmai közösségből azonnal kirúgják azt, aki a tanulót így elárulja és kiadja a nyilvánosságnak.

És persze az állítólagos vizsgáztatók által használt kifejezések egy az egyben a kormány által sulykolni kívánt Karácsony-képet erősítik (bizonytalan, ügyetlen, nem tud dönteni). Szívesen megkérdezném ezeket a vizsgáztatókat, hogy ha ezen megdöbbennek, akkor vajon mit szólnának ahhoz ha elmesélném, hogy én magam hány olyan embert ismerek, akik, csak az előre megmondott kenőpénz lefizetése után mentek át az autóvezetői vizsgán. Lehet, hogy Karácsony nem akart korrumpálni, és ezért haragszanak rá?! Ami pedig a »PR fogást« illeti, Karácsony édesapja nem súlyos sérülést szerzett, hanem meghalt egy autóbalesetben. Azok pedig, akik képesek ezen élcelődni vagy ezen fenni a tollukat, azok ócska gazemberek, akikből az emberség legapróbb szilánkja is hiányzik. És ugyanez igaz azokra az orgánumokra is, amelyek ilyen eszközökkel próbálják lejáratni poltikai ellenfeleiket, és arra a közönségre is, amelynek ez tetszik. Az egész annyira pitiáner, aljas és gonosz, hogy kifordul a gálám.”

Vásárhelyi Mária: Karácsony Gergely azért „gyűlöli az autósokat”, mert...