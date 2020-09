Nemzetet erősítő egyházi fejlesztések

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára utalt rá, hogy a kormány az Európai Unióban egyedülálló módon segíti a karitatív munkát Magyarországon és a Kárpát-medencében.

Utoljára frissítve: 2020. szeptember 4. 21:32

2020. szeptember 4. 14:27

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a Magyar Református Szeretetszolgálat raktárépületének átadásán Ebesen 2020. szeptember 4-én. A beruházás egy 650 millió forintos infrastrukturális fejlesztés részeként valósult meg. MTI/Vajda János

Átadták a Magyar Református Szeretetszolgálat(MRSZ) Alapítvány raktárépületét pénteken Ebesen; a beruházás egy 650 millió forintos infrastrukturális fejlesztés részeként valósult meg.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára utalt rá, hogy a kormány az Európai Unióban egyedülálló módon segíti a karitatív munkát Magyarországon és a Kárpát-medencében.



Hozzátette: hazánkban hat nagy és három kisebb karitatív szervezet gondoskodik a rászorulókról, közülük nyolcat a történelmi egyházak működtetnek. A nagy szervezetek, köztük az MRSZ 650-650 millió forint, a kisebbek 200-200 millió forint támogatást kaptak a munkájukhoz.



Ebből a forrásból az ebesi mellett további tizenegy logisztikai bázis, nagyobb raktár, illetve huszonkét kisebb, regionális bázis, vagy iroda épült fel - mutatott rá az államtitkár.



Soltész Miklós szerint a karitatív szervezetek sokat segítettek a koronavírus-járvány elleni védekezésben. A szervezetekkel együtt úgy döntöttek, hogy a felajánlásokból nyolc kórháznak, köztük a debreceni Kenézy kórháznak adományoznak egy-egy személygépkocsit a további védekezés támogatására - jelentette be az államtitkár.



Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára jelezte: ebben a költségvetési ciklusban 4,5 milliárd forint pályázati forrást biztosítottak a karitatív szervezeteknek munkájuk támogatására.



Biztosította a jelenlevőket, hogy a következő európai uniós költségvetési időszakban is segíteni fogják a karitatív szervezetek munkáját.



Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára az avatáson a társadalmi szolidaritás visszaépítésének fontosságára hívta fel a figyelmet.

Kiemelte: a szolidaritás mindannyiunk ügye, a helyi közösségeké, az önkormányzatoké, a helyben élő embereké, az egyházé, és a kormányé is.



Az államtitkár szavai szerint a szociális szférában és a gyermekvédelemben a kormány kiemelten számít az egyházak szerepvállalására.



2010 óta a szociális területen 15-ről 25 százalékra, a gyermekvédelemben 7-ről 60 százalékra nőtt az egyházak jelenléte - mutatott rá a szociális ügyekért felelős államtitkár.



Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője a választókerület ékkövének nevezte Ebest, amely két nagyobb város, Debrecen és Hajdúszoboszló között jó példával szolgál, hogyan lehet helytállnia egy összetartó közösségnek.



Fekete Károly, tiszántúli református püspök köszöntőjében reményét fejezte ki, hogy a szeretetszolgálat kellő bölcsességgel használja majd új logisztikai központját annak érdekében, hogy továbbadja az adományokat a rászorulóknak.



Oláh István, az alapítvány kuratóriumi elnöke azt emelte ki, hogy a mostani beruházás eredményeként először van saját, és nem bérelt logisztikai bázisa és raktára a szeretetszolgálatnak.



Lutár Balázs, az alapítvány igazgatóhelyettese, és Juhász Márton, az alapítvány ügyvezető igazgatója elmondták: a 650 millió forintos beruházás eredményeként az ebesi raktár mellett Gelénesen 200 négyzetméteres logisztikai központot hoztak létre, további három településen, Pécsett, Szentesen és Alsóörsön pedig adománykoordinációs pontokat alakítottak ki. Az ingatlanfejlesztéseken túl eszközöket, gépeket, felszereléseket, informatikai eszközöket, valamint négy személyszállításra és adományszállításra alkalmas gépjárművet is beszereztek.



Az ebesi raktárban helyezik el a református szeretetszolgálat kutató- és mentőcsoportjának felszerelését is. A 16 fős csapat tagjai többek között kutyás mentőakciókban és eltűnt személyek kutatásában, katasztrófahelyszíneken sürgősségi és egészségügyi alapellátás biztosításában, valamint műszaki mentésben tudnak segítséget nyújtani.



A mentőcsapat vizsgát tett tagjainak az avatóünnepségen Kovács Ferenc dandártábornok, a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgató adta át az igazolványokat megjegyezve, hogy a csapat tagjai immár az ország egész területén, de a határokon túl is részt vehetnek a segítségnyújtásban.



100 milliárd forint egyházi óvodák fejlesztésére

Az egyházi óvodák fejlesztési programjáról és a kormány népesedéspolitikájáról is beszélt a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Kistarcsán, a Szent Anna Katolikus Óvoda átadóünnepségén.

A Szent Anna Katolikus Óvoda Kistarcsán az átadás napján, 2020. szeptember 4-én. MTI/Mónus Márton

Soltész Miklós elmondta, a kormány elindított egy egyházi óvodai programot, amelynek a keretében a református egyház 30 milliárd forint, a katolikus egyház 67 milliárd forintot, az evangélikus egyház pedig 9 milliárd forint támogatást kapott.



Az államtitkár közölte, hogy 2010 óta több mint 16 ezerrel nőtt az óvodai férőhelyek száma és kitért arra is, hogy a teljes termékenységi arányszám is emelkedett, a 2010-es 1,25-ről 1,5-re, ami azt jelzi, hogy jó irányba halad a kormány családpolitikája.



Erről szólva hozzátette, hogy a házasságkötések száma is változott, a 2010-es 36 ezerhez képest tavaly már meghaladta a 65 ezret, miközben a válások száma csökkent, 2010-ben még 23 800, 2019-ben viszont már csak 17 400 válást rögzítettek.



Nem elhanyagolható, hogy az abortuszok száma a 2010-es 40 500-ról mostanra 25 800-ra csökkent, ami még mindig sok, és "küzdünk a további csökkenés érdekében" - hangsúlyozta Soltész Miklós.



Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott arról beszélt, hogy egy katolikus óvodában olyan pedagógusokra lehet bízni a gyerekeket, akik maguk is hívők, tudják, mi a jó és mi a rossz, ezért a jó irányba próbálják terelni a gyerekeket.



Az új óvodát és használóit Marton Zsolt, a fenntartó Váci Egyházmegye püspöke áldotta meg.

Vámosmikolán átadták a megújult plébániaépületet és közösségi házat

Medgyes Tibor diakónus, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke, Bárdi Alex, Vámosmikola polgármestere és Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára (b-j) átvágja a nemzeti színű szalagot a megújult plébániaépület és közösségi ház ünnepélyes átadásán Vámosmikolán 2020. szeptember 4-én. MTI/Kovács Attila



