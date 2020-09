Márianosztra, Vámosmikola - fejlődő térség

Rétvári Bence, az EMMI államtitkára elmondta, sok tízezer család választja évről évre a kisvasutazást, hogy közelebb kerüljenek a természethez. A világ száz turisztikai álomcélpontja között volt a Márianosztrán is áthaladó kék túra útvonal olyan célok között, mint a Grand Canyon vagy a Maldív-szigetek.

Utoljára frissítve: 2020. szeptember 4. 22:33

2020. szeptember 4. 18:39

Szeptembertől az Ipoly Erdő Zrt. által működtetett kisvasút is csatlakozott a Kajla programhoz, így a Dunakanyarban újabb Kajla kisvasúttal találkozhatnak a családok.

Szeptembertől az Ipoly Erdő Zrt. által működtetett kisvasút is csatlakozott a Kajla programhoz, így a Dunakanyarban újabb Kajla kisvasúttal találkozhatnak a családok - jelentette be Szentkirályi Alexandra pénteken a Pest megyei Márianosztrán.

A kormányszóvivő a sajtótájékoztatón kiemelte: sikeres nyarat zárt a gyerekeknek augusztus végéig díjmentes utazást biztosító Kajla kampány.

Augusztus közepéig több mint 30 ezren éltek a lehetőséggel, és jelenleg csaknem félmillió Kajla útlevél van forgalomban - mondta. Hozzátette: a pecsétgyűjtés, a karikák gyűjtése a tanév kezdésével sem ért véget, hiszen a legtöbb helyszín egész évben látogatható, a családok országszerte 150 helyszínen kedvezményeket vehetnek igénybe, közel 300 helyen pedig pecséteket tudnak gyűjteni.



Elmondta: a Magyar Turisztikai Ügynökség tárgyal a Magyar Természetjárók Szövetségével, hogy a legkisebbek mellett az idősebb gyermekek számára is izgalmas kirándulási lehetőségeket biztosítsanak.



Szentkirályi Alexandra kitért rá: a vírushelyzet miatt idén különösen felértékelődnek a belföldi turisztikai lehetőségek, ez pedig erősíti a magyar gazdaságot.



A kormány adó- és járulékkedvezményekkel, a kedvező adózású SZÉP kártya lehetőséggel, a szálláshelyfejlesztési támogatásokkal is segíti a szektort - tette hozzá.



Kiemelte: kiemelkedő forgalmat zárt idén a belföldi turizmus, 1,2 millió vendég pihent idehaza, ez a múlt évhez képest 160 ezres emelkedés.



A Kajla kisvasút Márianosztránál 2020. szeptember 4-én.



Hangsúlyozta, a National Geographic múlt évi gyűjtésében a világ száz turisztikai álomcélpontja között volt a Márianosztrán is áthaladó kék túra útvonal olyan célok között, mint a Grand Canyon vagy a Maldív-szigetek.



Rétvári Bence beszélt arról is, hogy az Ipoly Erdő Zrt. fejlesztései még komfortosabbá tették az erdei túrázást.



A Szob-Márianosztra-Nagyirtáspuszta-Nagybörzsöny útvonalon közlekedő új Kajla kisvasút szeptembertől szombaton és vasárnap, a nyári időszaktól pedig majd csütörtöktől vasárnapig vehető igénybe.

Vámosmikola az elmúlt években 266 millió forint állami támogatásból fejlődött

Vámosmikola az elmúlt években 266 millió forint állami támogatásból fejlődött és tudta építeni közösségét, a települést - mondta pénteken, Vámosmikolán az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője a megújult plébánia és közösségi ház ünnepélyes átadóján arról beszélt, hogy a helyiek nagyon sokat elértek az elmúlt években, amihez a kormány is hozzá tudott járulni.



Ismertetése szerint az iskolakonyha és a szabadidőközpont fejlesztéséhez csaknem 43 millió forinttal, a régi kultúrház, a polgármesteri hivatal és az üzlet felújításához 125 millió forinttal, a belterületi utak felújításához mintegy 14 millióval, a külterületi utak felújításához pedig 54 millióval.



A közösségi tér fejlesztéséhez 20 millió forintot, az óvodaudvar felújításához kétszer öt millió forint, a szociális tűzi-fatámogatáshoz 2 millió forintot és orvosi eszközbeszerzéshez pedig kétszer 3 millió forintot juttatott az állam - mondta. A legutóbb egyházi közösségfejlesztésre nyújtott 35 millió forintból újult meg a most átadott plébánia és közösségi ház épülete - fűzte hozzá az államtitkár.



Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy ahogy kétezer évig sikerült megmenteni a keresztény közösséget, úgy még ma is meg kell védeni. Egyházaink ma nem csak a templomot akarják megtartani, hanem a közösséget, az ifjúságot is szeretnék továbbra is nevelni - fűzte hozzá az államtitkár.

Kép: MTI/Kovács Attila

A felújított épületet és használóit Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke áldotta meg.



