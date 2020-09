Szeptembertől a Börzsönyben is jár a Kajla kisvasút

Rétvári Bence, az EMMI államtitkára elmondta, sok tízezer család választja évről évre a kisvasutazást, hogy közelebb kerüljenek a természethez. A világ száz turisztikai álomcélpontja között volt a Márianosztrán is áthaladó kék túra útvonal olyan célok között, mint a Grand Canyon vagy a Maldív-szigetek.

2020. szeptember 4. 18:39

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára nyilatkozik a sajtónak a Kajla kisvasút mellett a márianosztrai vasútállomásnál 2020. szeptember 4-én. Mögötte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Horváth Barnabás, az Ipoly Erdő Zrt. főmérnöke. Szeptembertől az Ipoly Erdő Zrt. által működtetett kisvasút is csatlakozott a Kajla programhoz, így a Dunakanyarban újabb Kajla kisvasúttal találkozhatnak a családok. MTI/Bruzák Noémi

Szeptembertől az Ipoly Erdő Zrt. által működtetett kisvasút is csatlakozott a Kajla programhoz, így a Dunakanyarban újabb Kajla kisvasúttal találkozhatnak a családok - jelentette be Szentkirályi Alexandra pénteken a Pest megyei Márianosztrán.

A kormányszóvivő a sajtótájékoztatón kiemelte: sikeres nyarat zárt a gyerekeknek augusztus végéig díjmentes utazást biztosító Kajla kampány.

Augusztus közepéig több mint 30 ezren éltek a lehetőséggel, és jelenleg csaknem félmillió Kajla útlevél van forgalomban - mondta. Hozzátette: a pecsétgyűjtés, a karikák gyűjtése a tanév kezdésével sem ért véget, hiszen a legtöbb helyszín egész évben látogatható, a családok országszerte 150 helyszínen kedvezményeket vehetnek igénybe, közel 300 helyen pedig pecséteket tudnak gyűjteni.



Elmondta: a Magyar Turisztikai Ügynökség tárgyal a Magyar Természetjárók Szövetségével, hogy a legkisebbek mellett az idősebb gyermekek számára is izgalmas kirándulási lehetőségeket biztosítsanak.



Szentkirályi Alexandra kitért rá: a vírushelyzet miatt idén különösen felértékelődnek a belföldi turisztikai lehetőségek, ez pedig erősíti a magyar gazdaságot.



A kormány adó- és járulékkedvezményekkel, a kedvező adózású SZÉP kártya lehetőséggel, a szálláshelyfejlesztési támogatásokkal is segíti a szektort - tette hozzá.



Kiemelte: kiemelkedő forgalmat zárt idén a belföldi turizmus, 1,2 millió vendég pihent idehaza, ez a múlt évhez képest 160 ezres emelkedés.



A Kajla kisvasút Márianosztránál 2020. szeptember 4-én. Szeptembertől az Ipoly Erdő Zrt. által működtetett kisvasút is csatlakozott a Kajla programhoz, így a Dunakanyarban újabb Kajla kisvasúttal találkozhatnak a családok. MTI/Bruzák Noémi



Hangsúlyozta, a National Geographic múlt évi gyűjtésében a világ száz turisztikai álomcélpontja között volt a Márianosztrán is áthaladó kék túra útvonal olyan célok között, mint a Grand Canyon vagy a Maldív-szigetek.



Rétvári Bence beszélt arról is, hogy az Ipoly Erdő Zrt. fejlesztései még komfortosabbá tették az erdei túrázást.



A Szob-Márianosztra-Nagyirtáspuszta-Nagybörzsöny útvonalon közlekedő új Kajla kisvasút szeptembertől szombaton és vasárnap, a nyári időszaktól pedig majd csütörtöktől vasárnapig vehető igénybe.



MTI