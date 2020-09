A SZORAKÉSZ cselekvő példát nyújt hazaszeretetből

A harminc esztendeje alapított SZORAKÉSZ élteti a nemzet emlékezetét, s cselekvő példát nyújt hitből, hazaszeretetből és emberi méltóságból - hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke pénteken, Siófokon, a megalakulásának 30. évfordulóját ünneplő Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete országos találkozóján.

2020. szeptember 4. 18:50

Menczer Erzsébet, a Szorakész elnöke, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója (b-j) a megalakulásának 30. évfordulóját ünneplő Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének (Szorakész) országos találkozóján Siófokon 2020. szeptember 4-én. MTI/Vasvári Tamás

Kövér László a szervezetet 1990-ben megalapító Menczer Gusztávra emlékezve kiemelte, hogy a néhai elnök megmutatta, mi a titka a Gulág túlélésének: a hit. "Az emberként élhető jövőnek a XXI. században is ez a titka, a hit Istenben és abban, hogy azért adott hazát és családot nekünk, hogy megőrizzük" - fogalmazott. Hozzátette: a jövőben is minden egyéni és közösségi önvédelmet erre kell alapozni.



A házelnök beszédében rámutatott: az önvédelemre szükség van ma is, hiszen bár harminc éve abban reménykedtek, hogy a kommunizmus - mint a történelem egyik legvéresebb fejezete - végleg lezárul, de Európától az Egyesült Államokig "a szellemi és fizikai erőszakban megnyilvánuló egyeduralmi törekvések" ismét jelen vannak.



Kövér László megjegyezte: az elődök már megtanulták, hogy "a kommunista uralom lényege a dühödt keresztényellenesség, a buzgó internacionalizmussal párosuló heves nemzetgyűlölet, a tudatos közösségrombolással egyidejű mesterséges tömegképzés és a hazug emberbarát jelszavak mögött az emberek kíméletlen gazdasági kifosztása". Nem a mai az első magyar nemzedék, amelyiknek a totális hatalomszerzési törekvésekkel szembe kellett néznie, de ez lehet az első, amely eredményesen szembeszáll azzal, s a következő nemzedéket megmentheti "azon változó nevű, de változatlan tartalmú, istentelen és embertelen uralom visszatérésétől, amelyet a XX. században kommunizmus név alatt ismertünk meg" - fűzte hozzá.



Az Országgyűlés elnöke szerint csupán annyi a különbség a XX. és a XXI. századi törekvések között, hogy az ígért földi mennyországot ma nem kommunizmusnak, hanem nyílt társadalomnak nevezik, ahol szét akarják zilálni a családi, a nemzeti és a keresztény vallási közösségeket, valamint a nemzeti államokat, a keresztény egyházakat és az egy férfi és egy nő szeretetközösségén alapuló családokat, amelyek lelki, szellemi és fizikai védelmet nyújthatnak az egyénnek.



Menczer Erzsébet a SZORAKÉSZ elnöke édesapjáról, Menczer Gusztávról azt mondta: identitástudatot adott, amit ma is továbbvisznek. Társaival utat mutattak számukra és elkezdték megismertetni az országgal a magyar történelem legsötétebb korszakát, amely több százezer magyar ember halálához vezetett.



A jövővel kapcsolatban megjegyezte: az a dolguk, hogy tovább emlékezzenek és emlékeztessenek, mert emlékezés nélkül nincs jövő.



Szakály Sándor a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója úgy vélte, sohasem fogja a néhai Szovjetunió akár csak egy szóbeli kárpótlással sem megkövetni a túlélőket és azok családtagjait, akik már nem élnek. A szervezet munkáját nagyra értékelte, mert egyrészt küzd a kárpótlásért, másrészt folyamatosan emlékezteti az utókort az akkori rémtettekre.



Máthé Áron a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese szerint a szervezetnek még legalább harminc évet kell dolgoznia azért, hogy a Gulág ne ismétlődhessen meg és tudatosuljon mindenkiben, hogy a kommunizmus legalább olyan rossz, mint a nácizmus.

