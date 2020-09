Simlis orbánozik egy színész(?)nő

Látlelet a "művészeti" egyetemről

2020. szeptember 5. 00:10

Hatalmas felelősség, hogy én most itt állok. ti vártok tőlem valamit, én pedig várok magamtól valamit – kezdte felszólalását Szalai Krisztina színművész.

Elmondta, sajnos ebben az országban most nem úgy zajlik a várakozás: most úgy zajlik, hogy ti, azaz mi, várunk valamit, és ők pedig azt várják, hogy ti kussoljatok, hogy takarodjatok haza, fogjátok be a szátokat.. ja nem, előtte nyissátok ki, és hagy tolják le a torkotokon, amit ők akarnak.

Amikor Iványi Gáborék meghívták, akkor ő azonnal igent mondott. Boldogan mondott igent, mert szerinte ma már az is nagyon nagy dolog, hogy valaki bátor mer lenni

Bevallotta: megijedt. Megijedt, hogy mi a fenét mond majd a résztvevőknek.

Mi a fenét lehet mondani ebben az országban, ahol már számtalan tüntetés volt, mi a fenét lehet mondani abban az országban, ahol haldoklókat tesznek ki az utcára.. 30-40 ezer haldoklót gondozás nélkül.. mit tudok mondani? – tette fel a kérdést.

Rögtön választ is adott a kérdésre: eszembe jutott a simlis Orbán, aki mindig maga elé tol mindenkit, és ő utána gyáván, valahol sunnyog, és lózungokat mond, amit neki írnak. Föl se tudja olvasni.. imádkozom, hogy az isten ujja érintse meg azokat, akik neki szöveget írnak, hátha egyszer valami csodálatos szöveget fog elmondani, és ő maga is meg fog lepődni.

Felelevenítette az Orbánnak még 2011-ben írt nyílt levelét is. Azt mondta: akkor körülbelül fél óra alatt ezren küldtek el a jó büdös anyámba, pedig ő csak azt szerette volna, hogy szakértői kormány legyen, nem nyikhaj politikusok, akik lenyúlják az országot, hanem szakértői kormány.

A színművészetiseknek azt üzente: ők tuti, hogy benne lesznek a történelemkönyvekben, mert példakép lesznek. Már most is példaképek vagytok. Ne törődjetek azzal, hogy belétek marnak, ez a gyengék eszköze. ne törődjetek vele. Ti csak hallgassatok a szívetekre, és menjetek szépen előre, és remélhetőleg mi is megyünk veletek szépen előre.

ellenszel.hu