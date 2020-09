Karácsony már jobb, mint Orbán

A világhírű Publicusnál a tökéletes Márky-Zay bronzérmes, de mindenki szeretett Klárája és a nagyszerű Jakab is az élbolyban van

2020. szeptember 6. 00:37

Az összellenzéki eredmény pár százalékkal marad el a Fidesz támogatottságától.

Ha komótosan is, de erősödnek az ellenzéki térfél meghatározó szereplői, ráadásul a jelek szerint pártfüggetlenül – ezt mutatja a Publicus Intézet készítette személyes népszerűségi lista. Aminek az élén Karácsony Gergely foglal helyet, akit a választók 49 százaléka látna szívesen valamilyen fontos közéleti poszton. Egy már van neki, budapesti főpolgármesterként dolgozik, így esetében teljesítmény alapján értékelhetnek az emberek – és a verdikt szerint Karácsonyt többen tartják alkalmasnak egy meghatározó pozícióra, mint a miniszterelnökként bizonyító Orbán Viktort. (A kormányfő esetében a „posztindex” 45 százalék). Hogy az ellenzéki szavazóknak a pártpolitikától elemelkedő figurák kedvesek igazán, azt jól mutatja, hogy Márki-Zay Péter rázárt a budapesti főpolgármesterre.

A pártpolitikusok – szintén erősödő eredménnyel – lényegében bolyban követik Karácsony Gergelyt: Dobrev Klára, Fekete-Győr András és Kunhalmi Ágnes 7-9 százalékos távolságra van a főpolgármestertől (lásd: ábránkat), és Jakab Péter is ezt a támogatottságot súrolja alulról. (A sorrendet nyilván az alakítja, hogy a különböző formációk tábora mennyire hajlandó elfogadni a másik párt címeralakját. Úgy tűnik, az MSZP, a DK és a Momentum szimpatizánsainak nincsenek különösebb fenntartásaik egymás embereivel.

A két baloldali párt támogatói a Jobbik politikusát nehezebben fogadják el, és ez fordítva is igaz. A Jobbik és Momentum tábora megértőbb egymással.) A személyes erősorrendet egyébként viszonylag híven tükrözik vissza a pártpreferenciák is – egy sorcserével. Miközben Dobrev Klára a harmadik legnépszerűbb politikus az ellenzéki térfélen, pártja, a Demokratikus Koalíció a legerősebb formáció ezen a placcon – a biztos választók körében 4 százalékpontot ver rá a második helyezettre. Amelyikből egyből kettő is akad: az MSZP és a Momentum fej-fej mellett áll, és tőlük hajszányira marad le a Jobbik. (A kis pártok, az MSZP-vel szövetséges Párbeszéd, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, illetve a Mi hazánk Mozgalom holtversenyben vannak.) Azaz lényegében továbbra is négyosztatú maradt az ellenzéki oldal – és összesített eredményét nézve 4 százalékpont választja el a Fidesztől.

Karácsony beelőzte Orbánt, és nemcsak ő

Népszava