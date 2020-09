Íme a Soros-hálózat hazánk elleni lejárató kampányának fő szervezője

A Magyar Nemzet cikksorozatban mutatja be a Soros-hálózat Magyarország elleni lejárató hadjáratának vezetőjét és tevékenységét. A lap cikke Gerald Knausról, a Euro­pean Stability Initiative elnökéről szól, aki az elmúlt hónapokban újabb kommuniká­ciós offenzívát indított hazánk ellen.

2020. szeptember 7. 15:53

Politikai elemző, migrációkutató, migrációs szakértő, az EU-török migrá­ciós alku atyja – sokféleképpen emlegetik Gerald Knaust. Az osztrák születésű, ötvenéves társadalomtudós, a European Stability Initiative (ESI, Európai Stabilitási Kezdeményezés) alapító elnöke előtt láthatóan úgy nyílik meg a fősodratú liberális média, ahogyan csak kevesek előtt – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

A lapnak több, a neve elhallgatását kérő forrás nyilatkozott, valamint számos pénzügyi dokumentumot is bemutattak. Knaus tevékenységének nyilvános részét az European Stability Initiative színeiben fejti ki, amelyet ­1999-ben alapított többedmagával. Az Oxfordban, Bo­lognában és Brüsszelben is tanul­mányokat végző osztrák az intézmény megalapítása ellenére feltűnően gyakran váltogatta állomáshelyeit.

Tanított Ukrajnában, öt évig dolgozott Bulgáriá­ban és Boszniában különböző NGO-knak, 2004-től Isztambulban élt, 2007-től pedig a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok ösztöndíjasa volt. Utóbbi évben szintén a milliárdos spekulánssal közösen részt vett a European Council on Foreign Relations (ECFR) megalapításában Londonban. 2004-ben Soros New Yorkban fogadta Knaust, és az ESI korábbi honlapja szerint abban állapodtak meg, hogy „a Nyílt Társadalom Intézet és az Európai Stabilitási Kezdeményezés közötti nagyon jó együttműködést továbbra is elősegítik, illetve a jövőben ki is terjesztik, továbbá számos új projekt ügyében eszmét cseréltek”. 2011-ben pedig közösen jegyeztek – 94 másik befolyásos emberrel, köztük Bajnai Gordon volt kormányfővel együtt – egy felhívást az eurózóna megmentésére, a pénzügyi elit lapjában, a Financial Timesban.

Az ESI weboldalának 2016-ban archivált verziójában – melyen egyébként a Lánchíd képe tűnt fel illusztrációként – arról írtak, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok egyebek közt a „kulcsfontosságú európai intézmények megreformálására vonatkozó törekvéseikben” segítette őket. Egy 2016-os dokumentum szerint – amelyet legelőször egy szivárogtatásokkal foglalkozó Twitter-oldal közölt – nem kevesebb, mint háromszázezer euróval. Érdekes egybeesés, hogy a lobbistákat regisztráló uniós oldal adatai szerint az ESI lobbiköltsége a tavalyi évben hasonló nagyságrendű, 300-400 ezer eurós összeg volt.

Magyar Nemzet