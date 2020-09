Páter Gyurcsány áldást osztott

Egy egész világ áll mögöttük.

„Annak persze tagja vagyok.

Ezek a lányok és fiúk először magukért, egyetemükért, a szabadságért, a függetlenségéért álltak ki, de mára ez sokkal több lett.

Ma az SZFE autonómiájáért folytatott küzdelem az egész ország szabadságvágyát példázza.

Elég volt!

Elég volt az őrületből, a térfoglalásból, a megalázásból. Elég a nemzetinek hazudott erőszak kultúrából, a haza, az emberek millióinak meggyalázásából.

Ha ezek az egyetemisták jól teszik a dolgukat, akkor példát és erőt mutatnak mindenkinek, hogy nem kell tűrni. Ha értik, hogy mennyi embernek adnak most reményt, akkor ők is reményt adnak a többieknek. Reményt, hogy nem csak saját egyetemük, hanem a haza, mindannyiunk otthona is fontos. Hogy a küzdelem mára nem csak az egyetememért folyik, hanem egy szabad Magyarországért.

Legyenek áldottak!

Legyenek erősek!

Legyenek bölcsek!”

